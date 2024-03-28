Из-за затопленного моста в Чекалине организовали лодочную переправу

Фото администрации МО Суворовский район.

Автобусное сообщение с городом сегодня действует в объезд, через с. Голодское.

Из-за затопленного моста в Чекалине заработала лодочная переправа. Об этом сообщает администрация МО Суворовский район. Переправа работает ежедневно с 6.30 до 18.45.

— Сегодня автобусное сообщение с Чекалиным еще будет производиться в объезд, через Голодское. С завтрашнего дня будет действовать прежнее расписание, — написал глава администрации Геннадий Сорокин на своей странице ВКонтакте.

Напомним, с 26 марта движение автотранспорта по мостам через р. Упа автодороги Черепеть — Мишнево и через р. Ока автодороги Чекалин — Суворов — Ханино запрещено.

Временный объезд по маршруту через Суворов — по дороге Голодское — Суворов — Одоев на Перемышль по автодороге Калуга — Перемышль — Белев — Орел до Чекалина.