«Самые убитые дороги Тулы»: пролетарцы показали свои дорожные кратеры

Ольга Кугучева с ул. Замочной пишет:

- Совершенно убитая дорога между домами Замочная 107 и 105-в. В одной из луж находится колодец, который почти провалился. В любой момент может стать ловушкой для автомобиля и, не дай бог, для человека!

Юлия Савощева, тоже из Пролетарского района, пишет:

- Улица Мусоргского ужасает! Асфальт сошел вместе со снегом, проехать к своим домом с невредимыми колесами не представляется возможным. Тротуара нет, пешеходам приходится прыгать в грязь или в лужи, чтобы пропустить машины. Это единственная асфальтированная дорога, которая ведет в частный сектор этого района. Все остальные дороги грунтовые, там дела еще хуже. Помогите, пожалуйста!