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«Самые убитые дороги Тулы»: пролетарцы показали свои дорожные кратеры

«Самые убитые дороги Тулы»: пролетарцы показали свои дорожные кратеры

Собираем список разбитых улиц города. Подписчики присылают нам «адреса беды».

Ольга Кугучева с ул. Замочной пишет:

- Совершенно убитая дорога между домами Замочная 107 и 105-в. В одной из луж находится колодец, который почти провалился. В любой момент может стать ловушкой для автомобиля и, не дай бог, для человека!

Галерея
Юлия Савощева, тоже из Пролетарского района, пишет:
- Улица Мусоргского ужасает! Асфальт сошел вместе со снегом, проехать к своим домом с невредимыми колесами не представляется возможным. Тротуара нет, пешеходам приходится прыгать в грязь или в лужи, чтобы пропустить машины. Это единственная асфальтированная дорога, которая ведет в частный сектор этого района. Все остальные дороги грунтовые, там дела еще хуже. Помогите, пожалуйста!
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- С Новомедвенского на Хворостухина дорога как после бомбежки, - пишет Алексей:
photo_2024-03-28_10-12-25.jpg
Наталья Мирошина пожаловалась на улицу Бывший монастырь, тоже в Пролетарском округе:
- А вот по такой дороге жители улицы Бывший монастырь добираются до своих домов. По этой же дороге дети ходят в школу и детсад. Отмечу, что улица еще и тупиковая. 
photo_2024-03-28_10-14-07.jpgphoto_2024-03-28_10-14-03.jpgphoto_2024-03-28_10-13-59.jpg
 

Присылайте фото убитых дорог Тулы в комментарии к этому материалу или в наш телеграм — t.me/mysloru.

 
Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы
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