«Самые убитые дороги Тулы»: пролетарцы показали свои дорожные кратеры

Ольга Кугучева с ул. Замочной пишет:
- Совершенно убитая дорога между домами Замочная 107 и 105-в. В одной из луж находится колодец, который почти провалился. В любой момент может стать ловушкой для автомобиля и, не дай бог, для человека!
Юлия Савощева, тоже из Пролетарского района, пишет:
- Улица Мусоргского ужасает! Асфальт сошел вместе со снегом, проехать к своим домом с невредимыми колесами не представляется возможным. Тротуара нет, пешеходам приходится прыгать в грязь или в лужи, чтобы пропустить машины. Это единственная асфальтированная дорога, которая ведет в частный сектор этого района. Все остальные дороги грунтовые, там дела еще хуже. Помогите, пожалуйста!
- С Новомедвенского на Хворостухина дорога как после бомбежки, - пишет Алексей:
Наталья Мирошина пожаловалась на улицу Бывший монастырь, тоже в Пролетарском округе:
- А вот по такой дороге жители улицы Бывший монастырь добираются до своих домов. По этой же дороге дети ходят в школу и детсад. Отмечу, что улица еще и тупиковая.
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