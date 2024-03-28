За дискредитирующие ВС РФ надписи на бюллетене для голосования тулячка получила штраф

Фото Алексея Пирязева.

Одоевский межрайонный суд Тульской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы.

Суд установил, что 17 марта на избирательном участке в селе Воскресенское Дубенского района на бюллетене для голосования в графе с кандидатом Владимиром Путиным гражданка сделала надписи, дискредитирующие ВС РФ.

— После этого она вышла из кабинки и опустила бюллетень в прозрачную урну. Бюллетень упал лицевой стороной вверх, где был открыт для всеобщего обозрения, чем осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, — сообщили в суде.

Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.