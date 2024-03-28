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За дискредитирующие ВС РФ надписи на бюллетене для голосования тулячка получила штраф
Фото Алексея Пирязева.

За дискредитирующие ВС РФ надписи на бюллетене для голосования тулячка получила штраф

За правонарушение на выборах Президента РФ женщина выплатит 30 тыс. рублей.

Одоевский межрайонный суд Тульской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы.

Суд установил, что 17 марта на избирательном участке в селе Воскресенское Дубенского района на бюллетене для голосования в графе с кандидатом Владимиром Путиным гражданка сделала надписи, дискредитирующие ВС РФ. 

— После этого она вышла из кабинки и опустила бюллетень в прозрачную урну. Бюллетень упал лицевой стороной вверх, где был открыт для всеобщего обозрения, чем осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, — сообщили в суде.

Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. 

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сегодня, в 10:44 −1
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