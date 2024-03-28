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На Одоевском шоссе автоледи переехала пешехода: видео
Кадр из видео.

На Одоевском шоссе автоледи переехала пешехода: видео

Пострадавшую женщину госпитализировали.

26 марта на Одоевском шоссе в Туле произошло жесткое ДТП. 50-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Vesta, выезжала с прилегающей территории, зацепила пешехода и переехала его. 

Пострадавшую 32-летнюю женщину госпитализировали.

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