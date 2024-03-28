На Одоевском шоссе автоледи переехала пешехода: видео

26 марта на Одоевском шоссе в Туле произошло жесткое ДТП. 50-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Vesta, выезжала с прилегающей территории, зацепила пешехода и переехала его.
Пострадавшую 32-летнюю женщину госпитализировали.
Пострадавшую женщину госпитализировали.
26 марта на Одоевском шоссе в Туле произошло жесткое ДТП. 50-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Vesta, выезжала с прилегающей территории, зацепила пешехода и переехала его.
Пострадавшую 32-летнюю женщину госпитализировали.
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