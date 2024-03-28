На Одоевском шоссе автоледи переехала пешехода: видео

Кадр из видео.

26 марта на Одоевском шоссе в Туле произошло жесткое ДТП. 50-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Vesta, выезжала с прилегающей территории, зацепила пешехода и переехала его.

Пострадавшую 32-летнюю женщину госпитализировали.