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«Меня и сына спасло взорвавшееся колесо»: туляк из-за аварии не успел на концерт в «Крокус сити холл»
Фото от ArtPhoto_studio на Freepik

«Меня и сына спасло взорвавшееся колесо»: туляк из-за аварии не успел на концерт в «Крокус сити холл»

Он уверен, что от беды их уберег ангел-хранитель.

Житель Узловой Тульской области Александр вместе с 20-летним сыном 22 марта ехал на концерт «Пикника» в «Крокус сити холл». В 60 км от МКАДа он вынуждено остановился – взорвалось колесо машины. С заменой вышли трудности, одна из гаек, державшая колесо, не поддалась. Уже спустя некоторое время Александр узнал о чудовищной трагедии. Историей случившего он поделился с SHOT.

«Его ангел-хранитель несколько раз пытался остановить мужчину от поездки в Москву: в январе он разбил в ДТП машину, купил новую, но она за несколько дней до концерта сломалась. Он решил ехать на арендованной, но у нее по дороге взорвалось колесо. Мужчина хотел его заменить, но не мог открутить одну из пяти гаек — именно она и стала спасительной», – пишет Телеграм-канал.

На замену потребовалась длительное время. После он продолжил путь в надежде услышать хотя бы пару песен любимой группы. Но тут ему позвонили знакомые и сообщили о произошедшем. Мужчина развернулся и поехал домой.

— Я сыну сказал: «сынок, у нас с тобой теперь два дня рождения», — добавил Александр.

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теракт в ПодмосковьеКрокус Сити Холл
Место
Тульская областьУзловаяПодмосковье
 

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