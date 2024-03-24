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Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла модельер из Тулы
Фото со страницы Ульяны Карповой.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла модельер из Тулы

Её супруг Алексей находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ульяна Карпова вместе с супругом отправились 22 марта на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». В 19.50 дизайнер на своей странице в ВКонтакте опубликовала новый пост:

«Пятничная поездка и обзор look in car», –написала она и прикрепила несколько фотографий своего образа. 

Около 20:15 в здание ворвались террористы. Ульяна Карпова погибла, ее супруг Алексей попал в больницу в тяжёлом состоянии. Трое их детей сейчас находятся с бабушкой. Об этом сообщила знакомая семьи Юлия Островская и предложила всем, кто хочет и может, помочь семье.

«В таких жутких ситуациях меньшее, что мы можем – это поддерживать друг друга в меру своих сил. Мы собираем финансовую помощь в поддержу их семьи. Собранные средства будут переданы напрямую», – написала Юлия Островская, указав данные для перевода в посте на своей странице.

Ранее сообщалось, что в теракте пострадала семья из Алексина: Ольга Сельдева погибла, ее 11-летняя дочь Алина с огнестрельным ранением в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. Вместе с ними на концерт приехал отец и старшая дочь, они не пострадали.

Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким погибших. 

По последним данным, в результате теракта в «Крокусе» погибло 133 человека, ещё 152 человека пострадали. 24 марта объявлено в России днём общенационального траура.

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