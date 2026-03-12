Суд вынес приговор исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», где погибли двое туляков

Фото Алексея Пирязева.

Второй Западный окружной военный суд приговорил предполагаемого главаря к пожизненному заключению.

Четверо исполнителей теракта — Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни* и Саидакрам Рачабализоде* — также получили пожизненные сроки.

Ещё 11 человек признаны соучастниками теракта. Хусен Медов и Джабраил Аушев переделали из охолощённого в боевое оружие, которое потом использовалось при нападении. Пятеро — Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов и братья Умеджон и Мустаким Солиевы — доставили оружие и патроны исполнителям теракта. Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов и Мухаммад Зоир Шарипзода переводили деньги на подготовку нападения.

Алишер Касимов, продавший террористам белый «Рено Логан», получил 22 года и 10 месяцев заключения. Семья Исломовых — Диловар, его брат Аминчон и отец Исроил — которые предоставили террористам квартиру и машину, приговорены к 19 годам и 11 месяцам заключения.

Суд удовлетворил иски потерпевших: жертвы и их семьи получат компенсации, прокуратура взыскала штрафы от 500 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

Организаторы теракта в «Крокусе» объявлены в международный розыск.

Напомним, нападение произошло 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Неизвестные устроили стрельбу, позже в зале зафиксировали задымление и взрыв. В результате погибли 146 человек, более 500 получили ранения.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.