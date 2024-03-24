«Едва не упало на голову»: в Дубовке вновь с крыши дома рухнул снег и лед

Снег свалился на тротуар. К счастью, никто не пострадал.

Очередной случай схода с крыши снега произошел в Дубовке днем 23 марта. Внушительная снежная масса упала на тротуар с двухэтажного жилого дома на ул. Горького, на первом этаже которого расположен хозяйственный магазин «Татьяна».

К счастью, те, кто стали очевидцами случившего, находились на безопасном расстоянии.

Напомним, в начале недели узловская межрайонная прокуратура начала проверку ООО «УК „Узловское ЖКХ“» жилищного законодательства, регламентирующего очистку кровли крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Поводом к проверке послужил инцидент на улице Горького в посёлке Дубовка: с крыши аварийного дома на автомобиль, в котором находился водитель, рухнул снег и лед. Мужчина получил травмы.