  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Явка на выборах в Туле превысила 50% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Явка на выборах в Туле превысила 50%
Фото ЦИК Тульской области

Явка на выборах в Туле превысила 50%

Такую статистику огласили за два прошедших дня голосования.

В ходе брифинга 17 марта о явке на участки рассказала председатель ТИК Центрального района Тулы Ольга Шепарова:

– Количество избирателей на 20 часов 16 марта составляет 72 117 человек. Явка по итогам двух дней голосования составила 58,4%, что говорит о большой активности туляков.

В Центральном районе находятся два именных участка «Тула Подьячья» – в ЦО №37, «Тула Студенческая» – в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. На многих УИК в субботу и воскресенье проходят масленичные гуляния.

– Туляки ответственно отнеслись к выборам президента. Ждем всех не проголосовавших избирателей сегодня до 20 часов, – сказала Ольга Шепарова.

Явка в Туле по состоянию на 20 часов 16 марта:

  • в Зареченском районе – 56,58%
  • в Советском районе –56,3%
  • в Привокзальном районе –54,69%
  • в Пролетарском районе – 56,74%
  • в Центральном районе – 58,4 %
  • в Ленинском районе – 55,97%.
Сюжет: Выборы президента 2024
SHAMAN проголосовал на президентских выборах
Жизнь Тулы и области
SHAMAN проголосовал на президентских выборах
сегодня, в 10:34, 36 322 -12
В Тульской области начался третий день голосования на президентских выборах
Жизнь Тулы и области
В Тульской области начался третий день голосования на президентских выборах
сегодня, в 09:11, 16 373 0
В Тульской области завершился второй день выборов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области завершился второй день выборов
вчера, в 20:42, 38 1361 -9
К середине дня 16 марта проголосовала половина избирателей Тульской области
Жизнь Тулы и области
К середине дня 16 марта проголосовала половина избирателей Тульской области
вчера, в 16:10, 134 1449 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:16 0
Другие статьи по темам
Событие
выборы президента 2024
Место
ТулаЗареченский районСоветский районПривокзальный районПролетарский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хоккейный АКМ вышел в полуфинал Кубка Петрова
Хоккейный АКМ вышел в полуфинал Кубка Петрова
10 самых ожидаемых концертов в Туле этой весной
10 самых ожидаемых концертов в Туле этой весной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.