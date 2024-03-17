Явка на выборах в Туле превысила 50%

В ходе брифинга 17 марта о явке на участки рассказала председатель ТИК Центрального района Тулы Ольга Шепарова:
– Количество избирателей на 20 часов 16 марта составляет 72 117 человек. Явка по итогам двух дней голосования составила 58,4%, что говорит о большой активности туляков.
В Центральном районе находятся два именных участка «Тула Подьячья» – в ЦО №37, «Тула Студенческая» – в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. На многих УИК в субботу и воскресенье проходят масленичные гуляния.
– Туляки ответственно отнеслись к выборам президента. Ждем всех не проголосовавших избирателей сегодня до 20 часов, – сказала Ольга Шепарова.
Явка в Туле по состоянию на 20 часов 16 марта:
- в Зареченском районе – 56,58%
- в Советском районе –56,3%
- в Привокзальном районе –54,69%
- в Пролетарском районе – 56,74%
- в Центральном районе – 58,4 %
- в Ленинском районе – 55,97%.