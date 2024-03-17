Хоккейный АКМ вышел в полуфинал Кубка Петрова

Фото пресс-службы АКМ.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся заключительный матч серии 1/4 финала Кубка Петрова — АКМ на выезде играл с командой «СКА-Нева». Игра стала одной из самых продолжительных в истории ВХЛ и длилась более 158 минут игрового времени.

Тульские хоккеисты победили со счетом 1:0. В овертайме победу АКМ принес Илья Шипов. Счет в серии — 4:0.

АКМ впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Петрова.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Всех тульских болельщиков поздравляю с выходом в полуфинал. Молодцы ребята, терпели. Такой марафон тяжело и физически, и морально. Молодцы, выдержали и забили в овертайме.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил спортсменов, болельщиков и руководство клуба.

— Сегодня обе команды показали отличный хоккей, упорно боролись за победу до самого конца, но туляки оказались результативнее. Впервые в своей истории АКМ вышел в полуфинал Кубка Петрова. Каждый из вас пишет историю тульского спорта и закладывает новые традиции. Важно не останавливаться на достигнутом!