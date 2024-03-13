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10 самых ожидаемых концертов в Туле этой весной

10 самых ожидаемых концертов в Туле этой весной

Представляем популярных исполнителей, которые посетят столицу оружейников.

1. «СЛОТ», The Greatest Hits.

Группу основали в 2002 году. Тогда Дарья Ставрович и Игорь Лобанов образовали мощный вокальный дуэт, записав трек «Две войны». За 22 года коллектив занимал одни из ведущих позиций в российской альтернативной рок-музыке.

В Туле СЛОТ сыграет свои самые яркие хиты: «Мертвые звезды», «Бой», «Чернуха», «Они убили Кенни», «Круги на воде».

Где и когда: суббота, 23 марта, 20.00, Concert Hall, 16+.

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2. Маргарита Суханкина, «Музыка нас связала».

Экс-солистка группы «Мираж» подготовит уникальное театрально-зрелищное представление. Маргарита Суханкина — звезда оперного и эстрадного жанров. А еще недавно ее имя снова попало в строчки музыкальных чартов: саундтреком нашумевшего сериала «Слово пацана» стал хит группы 80-х — «Новый герой». Туляки услышат и другие хиты: «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Звезды нас ждут».

Где и когда: вторник, 26 марта, 20.00, Городской концертный зал, 12+.

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3. Леша Свик, сольный концерт.

Леша Свик — яркий представитель современной поп-сцены. Проникновенные баллады с узнаваемым вокалом, наполненные личным опытом и переживаниями, в которых многие узнают себя.

На сцене прозвучат мегахиты «Малиновый свет», «Плакала», «Стерва», «Танцевали до утра» и еще десяток топовых треков. Также исполнитель порадует поклонников своими новинками.

Где и когда: пятница, 29 марта, 20.00, Concert Hall, 12+.

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4. «Три дня дождя».

Группа даст в оружейной столице большой концерт. В композициях можно ощутить всю палитру чувств и эмоционального состояния. Группа исполнит такие треки, как «Прощание», «Отпускай», «Перезаряжай».
 
Где и когда: суббота, 30 марта, 19.00, «Тула-Арена», 16+.
 

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5. «Любэ», 35 лет группы.

Коллектив не нуждается в представлении. «Любэ» сразу же стали популярными после основания в 1989 году. Композиции «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там, за туманами», «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за...» стали не просто популярными, но и народными.

Где и когда: среда, 3 апреля, 10.00, Городской концертный зал, 0+.

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6. Дельфин.

Музыкант Андрей Лысиков известен под псевдонимом Дельфин с конца 90-х годов. Каждый релиз, очередная видео-работа и концерты — это эксперимент. Прежде всего над самим собой, но неизбежно и над публикой.

«Лейтмотивом концерта в Туле станет самое светлое, сильное и важное чувство, способное на все. Любовь обязательно победит», — сказано в анонсе концерта.

Где и когда: суббота, 6 апреля, 20.00, Concert Hall, 16+.

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Фото из архива Myslo.
 

7. «ЛСП», два концерта в Туле подряд.

Группа «ЛСП» в обновленном составе отправляется в тур с эксклюзивной программой UP

Нашумевший коллектив основан в начале 2010-х беллорусским музыкантом Олегом Саенко. 

«Каравелла любви причалит к вашему берегу и принесет с собой музыку. Ту, что до сих пор жила только в записи и спешит быть услышанной в живом исполнении. Ту, которую вы еще не слышали, но уже скоро поставите на реплей. И конечно же ту, которую уже не раз исполняли в унисон тысячные залы», — сказано в анонсе.

Где и когда: пятница, 12 апреля, 19.00, суббота, 13 апреля, 19.00, Concert Hall, 16+.

r4234e42342.pngФото из архива Myslo.

 

8. Руки Вверх, новое шоу — 2024.

«Руки Вверх!» из года в год бьет рекорды посещаемости на своих концертах, на которые приходят несколько поколений зрителей. 

«Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «Студент», «Он тебя целует», «18 мне уже» — эти песни Сергея Жукова знает наизусть и хором поет весь зал. Музыка группы дарит бесценные эмоции и воспоминания. 

Организаторы просят приобретать билеты заранее. Обычно они заканчиваются задолго до концерта. К слову, на момент подготовки этого материала, большинство сидячих мест уже раскуплено. 

Где и когда: суббота, 13 апреля, 19.00, Ледовый дворец, 12+.

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9. «Мельница», презентация альбома «Символ Солнца».

Группа, сделавшая фолк-музыку мейнстримом, появилась в 1999 году. С тех пор неизменной солисткой является Наталья О’Шей, известная под творческим псевдонимом Хелависа.

Новый, девятый альбом будет называться «Символ Солнца». Как признаются музыканты, новая пластинка, которую также представят в Туле, будет наполнена славянскими мотивами.

Где и когда: среда, 24 апреля, 19.00, Городской концертный зал, 12+.

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10. Сергей Лазарев, шоу «Я не боюсь!».

Экс-солист дуэта Smash! Сергей Лазарев с самого начала сольной карьеры делал огромные успехи. Дважды выступал на «Евровидении». И сегодня является одним из самых ярких представителей поп-сцены.

Сергей Лазарев порадует поклонников грандиозным концертным шоу «Я не боюсь!». Его премьера состоялась осенью 2022 года. С того момента певец успел показать его своим поклонникам уже больше пятидесяти раз. И в этот раз зрителей ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, невероятный свет, а также любимые хиты и музыкальные новинки.

Где и когда: четверг, 16 мая в 19 часов, Городской концертный зал, 16+.

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Фото из архива Myslo.
 

И еще несколько интересных исполнителей

«План Ломоносова», «Вечен и Неубиваем».

В 2010 году актер Александр Ильин, известный как Лобанов из сериала «Интерны», собрал панк-рок-группу «План Ломоносова».

«Мы пережили много всего: радость от сочинения первых песен, концерты и фестивали по России и за рубежом, участие в музыкальных теле-, радио- и интернет-передачах, взлеты и периоды стагнации, время, когда группа была на грани распада, смены состава, пожары и наводнения, карантины и жесткие ограничения по проведению мероприятий, отмены и переносы концертов, отмену юбилейного тура. Но мы не просто выстояли, — мы продолжаем сочинять и записывать новые песни. И с этим посланием, с новыми песнями и с хитами со всех наших пластинок мы отправляемся в тур!» — сказано в официальном послании группы.

Где и когда: четверг, 21 марта, 20.00. Concert Hall, 16+.

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Джизус, в рамках тура Amor Fati.

Музыкант отправляется в масштабный тур с новыми треками под девизом «Любовь, Весна, Джизус!».

Где и когда: пятница, 17 мая, 19.00, Backstage, 16+.

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Сюзанна Варнина и KASSETA

Экс-солистка дуэта «Мальбэк» выступит с новым проектом после DJ-сета ТУНАЙТ в рамках фестиваля креативных индустрий «Октава-6».

Где и когда: суббота, 20 апреля, 18.00, кластер «Октава», 0+.

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Элли на маковом поле, презентация альбома

Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано и барабанов. Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства — все расцвело в этой пронзительной музыке загадочной Элли.

А еще Вика Трунова (настоящее имя исполнительницы) записала фит с музыкантом Лампабикт «Немерено». Именно этот трек сейчас больше всего залетает в Reels.

Где и когда: воскресенье, 31 марта, 20.00, «М2», 16+.

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Игорь Растеряев, презентация альбома «Круговорот»

Выстрелив в 2010 году с треком «Комбайнеры» Игорь Растеряев не теряет планку. Продолжает выпускать необычные композиции под гармошку.

Долгожданная пластинка Игоря Растеряева получила символическое название «Круговорот». По словам музыканта, оно максимально точно отражает концепцию очень непростой, но важной для него работы. Новые песни были написаны Игорем за год и образуют цельную историю, объединённую общим контекстом и единой философией. Слушателей ждут откровенные авторские размышления и проникновенная лирика под звучный аккомпанемент сердечной гармошки.

Где и когда: понедельник, 22 апреля, 19.00, Концертный зал филармонии, 16+.

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