На избирательном участке «Имени Никиты Демидова» организована временная выставка предметов из экспозиции Историко-мемориального музея Демидовых.

Желающие могут познакомиться с подлинными экспонатами, отражающими историю Заречья.

Представлены фрагмент кольчуги, утюг жаровой, ковш, подкова, медаль «За Пьянство», пряничная форма «Герб Демидовых» и другие артефакты.

— Наша работа на избирательных участках позволяет привлечь внимание к историческому наследию и важности голосования. Мы надеемся, что музейные проекты помогут людям не только узнать о прошлом своей Родины, но и вдохновить на активное участие в выборах, — сказал генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.