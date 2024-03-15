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На избирательном участке в Туле покажут «Медаль за пьянство», кольчугу и утюг

На избирательном участке в Туле покажут «Медаль за пьянство», кольчугу и утюг

Предметы из коллекции Тульского музейного объединения представлены на избирательном участке «Имени Никиты Демидова».

На избирательном участке «Имени Никиты Демидова» организована временная выставка предметов из экспозиции Историко-мемориального музея Демидовых.

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Желающие могут познакомиться с подлинными экспонатами, отражающими историю Заречья.

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Представлены фрагмент кольчуги, утюг жаровой, ковш, подкова, медаль «За Пьянство», пряничная форма «Герб Демидовых» и другие артефакты.

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— Наша работа на избирательных участках позволяет привлечь внимание к историческому наследию и важности голосования. Мы надеемся, что музейные проекты помогут людям не только узнать о прошлом своей Родины, но и вдохновить на активное участие в выборах, — сказал генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

Сюжет: Выборы президента 2024
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