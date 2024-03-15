В Туле начал работать Центр общественного наблюдения за выборами

По словам Елены Симоновой, члена Общественной палаты Тульской области, руководителя Центра общественного наблюдения за выборами, члены Центра вместе с членами избиркома контролировали процесс информирования граждан о выборах, о сроках, о времени и форме голосования, адресах избирательных участков. Был проведен мониторинг всех избирательных участков. Сейчас на каждом избирательном участке появился специальный стикер, оповещающий, что избирательный участок готов к работе, и плакаты с QR-кодами, отсканировав которые избиратели могут оценить организацию работы участка, связаться с Центром, задать вопросы по работе участка.

— Независимое наблюдение — это основа легитимности, законности, прозрачности, честности выборов. На базе Общественной Палаты был создан Центр общественного наблюдения за выборами. Он начал свою работу еще в декабре 2023 года. Одна из задач центра — подготовка общественных наблюдателей. Общественная палата региона заключила соглашения с некоммерческими организациями для подготовки и проведения квалифицированного общественного наблюдения непосредственно на избирательных участках. Было обучено более 2000 человек. И в дни выборов на каждом избирательном участке находятся наблюдатели — не только от политических партий и кандидатов, но и от Общественной Палаты.

— Центр общественного наблюдения — это место, куда может прийти любой гражданин, житель Тульской области, и посмотреть, как проходит голосование на тех или иных избирательных участках, — пояснил председатель областной избирательной комиссии Павел Веселов. — Система видеонаблюдения — это две видеокамеры в противоположных концах помещения для голосования. Они пишут не только видео, но и звук. Охватывают все помещение — урны, сейфы, кабинки, место подсчета бюллетеней. Видеонаблюдение — это присутствие гражданского общества на избирательных участках. Все видеозаписи хранятся в ЦИКе год.

Центр общественного наблюдения начал свою работу в 8.00 15 марта. На большом экране можно было наблюдать, как приходили люди, как начался процесс голосования. В течение всех 3 дней будет организовано круглосуточное наблюдение: в Центре за мониторами посменно сидят общественные наблюдатели, каждый мониторит свои участки. Общая картинка транслируется на большой экран.

— Это очень важный институт общественного контроля со стороны гражданского общества, потому что это демонстрирует прозрачность, легитимность, честность выборов. Выборы — процесс открытый, спокойный, деловой, где каждый гражданин может реализовать свое избирательное право, — считает Елена Симонова.

Один из общественных наблюдателей — Евгений Панфилов, член Общественной Палаты Тульской области:

— Я работаю в Центре общественного наблюдения за выборами. Это моя общественная бесплатная работа. Я буду три дня по нескольку часов проводить за компьютером, наблюдая за избирательными участками, за процессом голосования. Буду выезжать в районы области — чтобы поработать наблюдателем непосредственно на избирательных участках. Пока нарушений не выявил. Считаю, общественный контроль за процессом важен для всех нас — это подтверждение честности, прозрачности и открытости выборов.

Высказался председатель правления тульского регионального Союза пенсионеров России Николай Мызников:

— Наша организация заключила соглашение с Общественной палатой региона по проведению наблюдения за выборами. У меня большой опыт такой работы, еще с советских времен. И вот что я вам скажу. Меня поразила в хорошем смысле слова организация выборов и наблюдения за ними. Думаю, что при таком подходе никаких нарушений быть просто не может!

— Выборы Президента Российской Федерации — важнейшее событие в общественно-политической жизни страны, определяющее будущее государства, перспективы его развития. Мы выбираем лидера, сильного, уверенного, надежного, способного управлять государством в исторический момент. Мы понимаем, что за выборами в России следит без преувеличения вся мировая общественность. Применение общественного наблюдения во время проведения избирательной компании демонстрирует прозрачность и открытость процесса. За выборами следят прошедшие обучение наблюдатели. Они оценивают действия членов избирательной комиссии, сохранность бюллетеней, обобщают в режиме реального времени актуальную информацию и данные о нарушениях законодательства в ходе выборов, дают объективную оценку и достоверную информацию о ходе голосования. Любой гражданин может обратиться к представителям наблюдательного центра, — отметил Александр Благовещенский, исполнительный директор Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России