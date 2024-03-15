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В Туле начал работать Центр общественного наблюдения за выборами

В Туле начал работать Центр общественного наблюдения за выборами

Центр работает круглосуточно по адресу пр. Ленина, 49, Общественная палата региона.

По словам Елены Симоновой, члена Общественной палаты Тульской области, руководителя Центра общественного наблюдения за выборами, члены Центра вместе с членами избиркома контролировали процесс информирования граждан о выборах, о сроках, о времени и форме голосования, адресах избирательных участков. Был проведен мониторинг всех избирательных участков. Сейчас на каждом избирательном участке появился специальный стикер, оповещающий, что избирательный участок готов к работе, и плакаты с QR-кодами, отсканировав которые избиратели могут оценить организацию работы участка, связаться с Центром, задать вопросы по работе участка.

— Независимое наблюдение — это основа легитимности, законности, прозрачности, честности выборов. На базе Общественной Палаты был создан Центр общественного наблюдения за выборами. Он начал свою работу еще в декабре 2023 года. Одна из задач центра — подготовка общественных наблюдателей. Общественная палата региона заключила соглашения с некоммерческими организациями для подготовки и проведения квалифицированного общественного наблюдения непосредственно на избирательных участках. Было обучено более 2000 человек. И в дни выборов на каждом избирательном участке находятся наблюдатели — не только от политических партий и кандидатов, но и от Общественной Палаты.

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— Центр общественного наблюдения — это место, куда может прийти любой гражданин, житель Тульской области, и посмотреть, как проходит голосование на тех или иных избирательных участках, — пояснил председатель областной избирательной комиссии Павел Веселов. — Система видеонаблюдения — это две видеокамеры в противоположных концах помещения для голосования. Они пишут не только видео, но и звук. Охватывают все помещение — урны, сейфы, кабинки, место подсчета бюллетеней. Видеонаблюдение — это присутствие гражданского общества на избирательных участках. Все видеозаписи хранятся в ЦИКе год.

Центр общественного наблюдения начал свою работу в 8.00 15 марта. На большом экране можно было наблюдать, как приходили люди, как начался процесс голосования. В течение всех 3 дней будет организовано круглосуточное наблюдение: в Центре за мониторами посменно сидят общественные наблюдатели, каждый мониторит свои участки. Общая картинка транслируется на большой экран.

— Это очень важный институт общественного контроля со стороны гражданского общества, потому что это демонстрирует прозрачность, легитимность, честность выборов. Выборы — процесс открытый, спокойный, деловой, где каждый гражданин может реализовать свое избирательное право, — считает Елена Симонова.

Один из общественных наблюдателей — Евгений Панфилов, член Общественной Палаты Тульской области:

— Я работаю в Центре общественного наблюдения за выборами. Это моя общественная бесплатная работа. Я буду три дня по нескольку часов проводить за компьютером, наблюдая за избирательными участками, за процессом голосования. Буду выезжать в районы области — чтобы поработать наблюдателем непосредственно на избирательных участках. Пока нарушений не выявил. Считаю, общественный контроль за процессом важен для всех нас — это подтверждение честности, прозрачности и открытости выборов.

Высказался председатель правления тульского регионального Союза пенсионеров России Николай Мызников:

— Наша организация заключила соглашение с Общественной палатой региона по проведению наблюдения за выборами. У меня большой опыт такой работы, еще с советских времен. И вот что я вам скажу. Меня поразила в хорошем смысле слова организация выборов и наблюдения за ними. Думаю, что при таком подходе никаких нарушений быть просто не может!

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— Выборы Президента Российской Федерации — важнейшее событие в общественно-политической жизни страны, определяющее будущее государства, перспективы его развития. Мы выбираем лидера, сильного, уверенного, надежного, способного управлять государством в исторический момент. Мы понимаем, что за выборами в России следит без преувеличения вся мировая общественность. Применение общественного наблюдения во время проведения избирательной компании демонстрирует прозрачность и открытость процесса. За выборами следят прошедшие обучение наблюдатели. Они оценивают действия членов избирательной комиссии, сохранность бюллетеней, обобщают в режиме реального времени актуальную информацию и данные о нарушениях законодательства в ходе выборов, дают объективную оценку и достоверную информацию о ходе голосования. Любой гражданин может обратиться к представителям наблюдательного центра, — отметил Александр Благовещенский, исполнительный директор Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России

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