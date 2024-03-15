Житель Суворова ударил знакомого локтем в голову — через пару дней тот умер от ЧМТ

В Суворове 28-летний местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По информации Myslo, в ноябре 2023 года обвиняемый возле одного из магазинов поругался со знакомым. Он ударил мужчину локтем в голову — тот потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. Смерть потерпевшего наступила через несколько дней в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

