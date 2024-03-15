Места хватит всем: как выглядят самые дешевые пятикомнатные квартиры Тулы

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Профессор Воланд в «Мастере и Маргарите» утверждал, что «квартирный вопрос испортил москвичей». Ещё один булгаковский профессор – Филипп Филиппович Преображенский, живший в семи комнатах, с ним бы вряд ли согласился. Мы же считаем, что большие квартиры – выбор для большой семьи.

В очередном обзоре мы выясним, как выглядят и сколько стоят тульские квартиры, в которых минимум 5 комнат. Таких, кстати, всего 18 штук. Отбирать будем по низу рынка – возьмём пять самых дешёвых. И, конечно, учтём наши обычные критерии – продажу от собственника и отсутствие проблем с документами. Поехали!

Самая низкая цена на сегодня – у квартиры в девятиэтажке на ул. Кирова. Последний этаж, 101 кв. м. общей площади, раздельный санузел. Окна выходят на улицу и во двор. Площади комнат – 8, 11, 13, 14 и 16,5 метров. Есть гардеробная, кладовая и две лоджии.

В квартире частично произведен ремонт, везде установлены пластиковые окна, заменены трубы, установлена новая входная дверь. В 2022 году дом был капитально отремонтирован. Рядом школа, детский сад, бассейн, поликлиника, супермаркеты и всё необходимое. Цена – 7,6 млн рублей.

В соседнем доме за 8,7 млн рублей выставлена на продажу квартира площадью 96 «квадратов». Второй этаж из девяти, дом 1992 года постройки. Хорошее состояние, есть застекленная и отделанная вагонкой лоджия.

Вот что пишет продавец: «Мебель можем оставить по договоренности. Одно из самых лучших мест в Туле по инфраструктуре, возможна оплата любыми сертификатами».

Следующий вариант расположен на ул. Перекопской. Пять комнат, шестой этаж, окна выходят на три стороны света, открывается панорамный вид на город. Планировка подойдёт для большой семьи – изолированные спальни, две лоджии, кладовка, гардеробная. Можно сделать кухню-гостиную.

Комментарий продавца: «Все делалось для себя: установлены дорогие стеклопакеты, новая сантехника и радиаторы отопления, встроенный кухонный гарнитур с техникой, кондиционер. Квартира в одной семье с момента постройки дома». Стоят эти «хоромы» 10470000 рублей.

На 1,03 млн дороже обойдётся квартира в «панельке» на ул. Марата. Хозяева расстаются с ней из-за переезда. Пять комнат, 100 кв. м., огромная 30-метровая кухня-гостиная. Четыре изолированные комнаты, большой санузел. Есть гардеробная и много места для хранения вещей.

Цитата из объявления: «Сделан хороший дорогой ремонт. На полу кухни бамбуковое покрытие, в комнатах – паркет, на стенах декоративная штукатурка и обои. Стены утеплены снаружи. Квартира продается со всей мебелью и техникой. Шикарный вид на город. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Прекрасная транспортная развязка».

Самый дорогой вариант, помимо цены, выбивается из сегодняшней подборки количеством комнат – их целых семь, как у профессора Преображенского. А находятся они в «сталинке» 1956 года постройки в самом центре Тулы, на проспекте Ленина.

В квартире 5 спален, один зал, два раздельных санузла, одна ванная комната, кухня, столовая и две вместительные кладовые. Всё необходимое рядом: магазины, школы, детский сад, остановки. Установлены счётчики на газ, воду и электричество. Цена – 16 млн рублей, возможен торг.

Как вам такие квартиры, друзья? Какая из них, на ваш взгляд, наиболее соответствует цене? Делитесь мнениями в комментариях!