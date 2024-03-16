«Академия Михайлова» на выезде обыграла «СКА-Неву»

Фото: пресс-служба ХК АКМ

Третий матч 1/4 плей-оффа Кубка Петрова завершился со счётом 3:0.

Хоккеисты «Академии Михайлова» на выезде сыграли с клубом «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Это был третий матч 1/4 финала Кубка Петрова. Статистика встречи выглядит так:

0:1 – 13:08 – Максим Лазарев (Илья Шипов, Максим Казаков)

1:1 – 20:50 – Никита Лисов (Кирилл Танков)

2:1 – 31:28 – Егор Гурзанов (Илья Федотов)

2:2 – Владислав Рыбаков (Даниил Аноп)

2:3 – Максим Казаков (Максим Рассейкин)

2:4 – 43:00 Денис Почивалов (Андрей Виноградов, Денис Попов).

Главный тренер ХК «Академия Михайлова» Сергей Решетников поздравил всех тульских болельщиков с победой:

– Ребята молодцы, проявили характер. Игра не в нашу пользу складывалась. Хорошие голы забили, наказали соперника за несдержанность и уверенно довели дело до победы.