«Академия Михайлова» на выезде обыграла «СКА-Неву»

Хоккеисты «Академии Михайлова» на выезде сыграли с клубом «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Это был третий матч 1/4 финала Кубка Петрова. Статистика встречи выглядит так:
- 0:1 – 13:08 – Максим Лазарев (Илья Шипов, Максим Казаков)
- 1:1 – 20:50 – Никита Лисов (Кирилл Танков)
- 2:1 – 31:28 – Егор Гурзанов (Илья Федотов)
- 2:2 – Владислав Рыбаков (Даниил Аноп)
- 2:3 – Максим Казаков (Максим Рассейкин)
- 2:4 – 43:00 Денис Почивалов (Андрей Виноградов, Денис Попов).
Главный тренер ХК «Академия Михайлова» Сергей Решетников поздравил всех тульских болельщиков с победой:
– Ребята молодцы, проявили характер. Игра не в нашу пользу складывалась. Хорошие голы забили, наказали соперника за несдержанность и уверенно довели дело до победы.