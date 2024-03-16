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«Академия Михайлова» на выезде обыграла «СКА-Неву»
Фото: пресс-служба ХК АКМ

«Академия Михайлова» на выезде обыграла «СКА-Неву»

Третий матч 1/4 плей-оффа Кубка Петрова завершился со счётом 3:0.

Хоккеисты «Академии Михайлова» на выезде сыграли с клубом «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Это был третий матч 1/4 финала Кубка Петрова. Статистика встречи выглядит так:

  • 0:1 – 13:08 – Максим Лазарев (Илья Шипов, Максим Казаков)
  • 1:1 – 20:50 – Никита Лисов (Кирилл Танков)
  • 2:1 – 31:28 – Егор Гурзанов (Илья Федотов)
  • 2:2 – Владислав Рыбаков (Даниил Аноп)
  • 2:3 – Максим Казаков (Максим Рассейкин)
  • 2:4 – 43:00 Денис Почивалов (Андрей Виноградов, Денис Попов).

Главный тренер ХК «Академия Михайлова» Сергей Решетников поздравил всех тульских болельщиков с победой:

– Ребята молодцы, проявили характер. Игра не в нашу пользу складывалась. Хорошие голы забили, наказали соперника за несдержанность и уверенно довели дело до победы.

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