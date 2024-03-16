  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители Тульской области целыми семьями участвуют в проекте «Выбираем всей семьей!»   - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области целыми семьями участвуют в проекте «Выбираем всей семьей!»  
Фото Светланы Фокиной

Жители Тульской области целыми семьями участвуют в проекте «Выбираем всей семьей!»  

Продолжается голосование по инициативным проектам. Набирает обороты викторина, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Жители целыми семьями приходят на счетные участки чтобы отдать свои голоса за понравившиеся проекты школ, сельских старост и руководителей ТОС, а также народный бюджет.

В Центре образования № 7 им. Героя Совестного Союза С. Н. Судейского» на счетном участке уже второй день работают волонтеры. Перерывов у них практически не бывает, посетителей много, и всех надо встретить тепло и радушно. Девушки справляются на все пятерки.

– Люди приходят активно. Многие приходят с заполненными билетами, рассказывает волонтер проекта «Выбираем всей семьёй!» Галина Кобер. – Заметно, что информация об акции распространяется хорошо. Люди приходят семьями. В нашем центре большинство голосуют за строительство волейбольной площадки. Все хотят помочь нашей школе.

4.jpg

Сделать город лучше уютнее и привлекательнее, в наших силах – считают жители, которые принимают активное участие в проекте «Выбираем всей семьёй!».

– Мы проголосовали почти всей семьей. Это наш родной город мы за его благоустройство, хотим, чтобы он становился лучше поэтому, я считаю, важно было принять участие, – считает Лиана Трунова.

– Голосуем в первую очередь за школьный проект чтобы у наших детей была волейбольная площадка. Наша старшая дочь Полина ходит в эту школу, и мы не может оставаться в стороне, – поделилась Елена Стригина.

– Скажу честно, меня супруга организовала, а голосуем мы за улучшение садика, в который ходит наша дочка и за школьную баскетбольную площадку. Планируем что дочь будет ходить в эту школу, – говорит Александр Сыроваткин.

2.jpg

Все проголосовавшие стали участниками викторины с ценными подарками, посвященной 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Как пояснил председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов, подарочный фонд викторины включает свыше 5000 подарков. Это топовые смартфоны, телевизоры, современные ноутбуки, сертификаты на покупку бытовой техники. Главные подарки – сертификаты на отдых в Крыму.

– Призываю всех жителей Тульской области прийти и принять участие в викторине с ценными подарками, распределение которых произойдет уже в понедельник, и конечно проголосовать за проекты, – уточнил Антон Неклюдов.

Напомним, с 15 по 17 марта в нашем регионе проходит голосование по региональным проектам: «Народный бюджет», «Конкурс проектов сельских старост и руководителей ТОС», а также по проекту для школ и детских садов «Выбирай, учись, играй!».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:45
Другие статьи по темам
Событие
проект Выбираем всей семьейвыборыблагоустройствовикторинаподарки
Место
Тульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель спокойно ехал, а потом — на встречку
В Туле водитель спокойно ехал, а потом — на встречку
Места хватит всем: как выглядят самые дешевые пятикомнатные квартиры Тулы
Места хватит всем: как выглядят самые дешевые пятикомнатные квартиры Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.