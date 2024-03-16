Жители Тульской области целыми семьями участвуют в проекте «Выбираем всей семьей!»  

Фото Светланы Фокиной

Жители целыми семьями приходят на счетные участки чтобы отдать свои голоса за понравившиеся проекты школ, сельских старост и руководителей ТОС, а также народный бюджет.

В Центре образования № 7 им. Героя Совестного Союза С. Н. Судейского» на счетном участке уже второй день работают волонтеры. Перерывов у них практически не бывает, посетителей много, и всех надо встретить тепло и радушно. Девушки справляются на все пятерки.

– Люди приходят активно. Многие приходят с заполненными билетами, рассказывает волонтер проекта «Выбираем всей семьёй!» Галина Кобер. – Заметно, что информация об акции распространяется хорошо. Люди приходят семьями. В нашем центре большинство голосуют за строительство волейбольной площадки. Все хотят помочь нашей школе.

Сделать город лучше уютнее и привлекательнее, в наших силах – считают жители, которые принимают активное участие в проекте «Выбираем всей семьёй!».

– Мы проголосовали почти всей семьей. Это наш родной город мы за его благоустройство, хотим, чтобы он становился лучше поэтому, я считаю, важно было принять участие, – считает Лиана Трунова.

– Голосуем в первую очередь за школьный проект чтобы у наших детей была волейбольная площадка. Наша старшая дочь Полина ходит в эту школу, и мы не может оставаться в стороне, – поделилась Елена Стригина.

– Скажу честно, меня супруга организовала, а голосуем мы за улучшение садика, в который ходит наша дочка и за школьную баскетбольную площадку. Планируем что дочь будет ходить в эту школу, – говорит Александр Сыроваткин.

Все проголосовавшие стали участниками викторины с ценными подарками, посвященной 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Как пояснил председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов, подарочный фонд викторины включает свыше 5000 подарков. Это топовые смартфоны, телевизоры, современные ноутбуки, сертификаты на покупку бытовой техники. Главные подарки – сертификаты на отдых в Крыму.

– Призываю всех жителей Тульской области прийти и принять участие в викторине с ценными подарками, распределение которых произойдет уже в понедельник, и конечно проголосовать за проекты, – уточнил Антон Неклюдов.

Напомним, с 15 по 17 марта в нашем регионе проходит голосование по региональным проектам: «Народный бюджет», «Конкурс проектов сельских старост и руководителей ТОС», а также по проекту для школ и детских садов «Выбирай, учись, играй!».