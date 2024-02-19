Тульская область готовится к масштабному паводку

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На оперативном совещании в здании правительства Алексей Дюмин предупредил чиновников: «Весна покажет, насколько ответственно вы отнеслись к этому вопросу».

Зима в этом году выдалась снежной, поэтому воды этой весной точно будет много. На оперативном совещании губернатору Тульской области Алексею Дюмину доложили о том, как регион готовится к паводку.

Начальник МЧС по Тульской области Алексей Павлов:

— За зиму количество осадков и высота снежного покрова превысило норму в полтора раза. Ориентировочное вскрытие рек ожидается в третьей декаде марта. По предварительным прогнозам, весеннее половодье затронет 10 муниципальных образований, возможно нарушение транспортного сообщения в 47 населенных пунктах, в которых проживает около 3000 человек. В Киреевском районе, Ефремове, Туле (Лихвинский проезд, Тупик реки Воронка, н. п. Нижние Присады) возможно подтопление приусадебных участков.

В регионе были проведены командно-штабные учения по минимизации риска подтопления территорий в 16 муниципальных образованиях, подверженных риску половодья.

На подверженных подтоплению участках опилили и очистили прибрежные полосы русел рек, мостовых переездов, вывезли порубочные остатки, убрали мусор, затопленные стволы деревьев водосливных коллекторов, систем ливневых канализаций, дренажных систем и каналов, обустроили дополнительные обводные каналы.

Большое внимание при подготовке к весеннему половодью уделено мониторингу состояния мостовых сооружений. Подтопление низководных мостов ожидается в Белевском, Дубенском, Кимовском, Одоевском, Суворовском, Щекинском, Ясногорском районах, Ефремове и Туле.

В период паводка будет задействована система мониторинга с привлечением стационарных, временных гидрологических постов, оперативных групп. Для проведения воздушной разведки применяются БПЛА.

Министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов добавил, что в регионе утверждены план подготовки к паводку и состав межведомственного оперативного штаба. Выполнение всех мероприятий находится на контроле.

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов доложил, что в 2023 году в период весеннего паводка администрация выполнила ремонтно-восстановительные работы на ГТС в с. Зайцево. Сейчас гидротехнические сооружения в с. Зайцево и в п. Варфоломеево находятся в надлежащем санитарном состоянии.

Начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Приокского управления Ростехнадзора Вадим Нагорных дополнил, что все крупные ГТС готовы к прохождению паводка. Однако опасения вызывают бесхозяйные водоемы в городе Туле и незавершенная реконструкция плотины в п. Ханино Суворовского района. По словам главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина, работы по капремонту ГТС пруда в п. Ханино будут закончены в ноябре этого года.

Алексей Дюмин поручил Алексею Павлову и министерству природных ресурсов и экологии обеспечить постоянный контроль за состоянием плотины в Ханино.

Алексей Дюмин Все рекомендации главам администраций даны, проведены учения, есть решение КЧС. Сейчас активно идут проверки готовности сил и средств, выполнения всех поставленных задач. Весна покажет, насколько ответственно вы отнеслись к этой работе.



Алексей Дюмин поручил обеспечить системой видеонаблюдения все низководные мосты, подтопление которых приведет к нарушению транспортного сообщения с населенными пунктами.