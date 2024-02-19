  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Супруги Антошины из Кимовского района отметили бриллиантовую свадьбу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская область готовится к масштабному паводку
Фото из архива Myslo.

Тульская область готовится к масштабному паводку

На оперативном совещании в здании правительства Алексей Дюмин предупредил чиновников: «Весна покажет, насколько ответственно вы отнеслись к этому вопросу».

Зима в этом году выдалась снежной, поэтому воды этой весной точно будет много. На оперативном совещании губернатору Тульской области Алексею Дюмину доложили о том, как регион готовится к паводку.

6c5c0f95-6bbc-4f36-a91d-4e3d4b318130.jpg

Начальник МЧС по Тульской области Алексей Павлов:

— За зиму количество осадков и высота снежного покрова превысило норму в полтора раза. Ориентировочное вскрытие рек ожидается в третьей декаде марта. По предварительным прогнозам, весеннее половодье затронет 10 муниципальных образований, возможно нарушение транспортного сообщения в 47 населенных пунктах, в которых проживает около 3000 человек. В Киреевском районе, Ефремове, Туле (Лихвинский проезд, Тупик реки Воронка, н. п. Нижние Присады) возможно подтопление приусадебных участков. 

В регионе были проведены командно-штабные учения по минимизации риска подтопления территорий в 16 муниципальных образованиях, подверженных риску половодья. 

На подверженных подтоплению участках опилили и очистили прибрежные полосы русел рек, мостовых переездов, вывезли порубочные остатки, убрали мусор, затопленные стволы деревьев водосливных коллекторов, систем ливневых канализаций, дренажных систем и каналов, обустроили дополнительные обводные каналы.

Большое внимание при подготовке к весеннему половодью уделено мониторингу состояния мостовых сооружений. Подтопление низководных мостов ожидается в Белевском, Дубенском, Кимовском, Одоевском, Суворовском, Щекинском, Ясногорском районах, Ефремове и Туле. 
В период паводка будет задействована система мониторинга с привлечением стационарных, временных гидрологических постов, оперативных групп. Для проведения воздушной разведки применяются БПЛА.

Министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов добавил, что в регионе утверждены план подготовки к паводку и состав межведомственного оперативного штаба. Выполнение всех мероприятий находится на контроле.

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов доложил, что в 2023 году в период весеннего паводка администрация выполнила ремонтно-восстановительные работы на ГТС в с. Зайцево. Сейчас гидротехнические сооружения в с. Зайцево и в п. Варфоломеево находятся в надлежащем санитарном состоянии.

Начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Приокского управления Ростехнадзора Вадим Нагорных дополнил, что все крупные ГТС готовы к прохождению паводка. Однако опасения вызывают бесхозяйные водоемы в городе Туле и незавершенная реконструкция плотины в п. Ханино Суворовского района. По словам главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина, работы по капремонту ГТС пруда в п. Ханино будут закончены в ноябре этого года. 
Алексей Дюмин поручил Алексею Павлову и министерству природных ресурсов и экологии обеспечить постоянный контроль за состоянием плотины в Ханино.

Алексей Дюмин

Все рекомендации главам администраций даны, проведены учения, есть решение КЧС. Сейчас активно идут проверки готовности сил и средств, выполнения всех поставленных задач. Весна покажет, насколько ответственно вы отнеслись к этой работе. 


Алексей Дюмин поручил обеспечить системой видеонаблюдения все низководные мосты, подтопление которых приведет к нарушению транспортного сообщения с населенными пунктами. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 19:25 0
Другие статьи по темам
Событие
паводокподготовкаводамосты
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле 21 февраля пройдёт Ярмарка вакансий
В Туле 21 февраля пройдёт Ярмарка вакансий
В Узловой сотрудники МЧС спасли малыша, который засунул палец в сушилку
В Узловой сотрудники МЧС спасли малыша, который засунул палец в сушилку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.