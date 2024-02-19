В Туле 21 февраля пройдёт Ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий пройдёт в среду, 21 февраля, с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, д. 34 (Центр занятости населения г. Тулы). Вакансии представят следующие компании:
- АО «Тульский завод резиновых технических изделий»;
- ОАО «Заря «Тульская обувная фабрика»;
- АО «Полема»;
- OОО «ТПЗ-Сервис»;
- ООО «Опора Инжиниринг»;
- ООО «ЛинкПромоборудование»;
- ООО «Тульская гармонь»;
- OОО «ТОЗ-энерго»;
- АО «Альфа-прибор»;
- ООО «Альфа»;
- АО «Тулачермет»;
- МЧС России;
- ООО «Тула сталь».
Соискатели могут претендовать на должности инженера-конструктора, охранника, бухгалтера, экономиста.
Кроме того, работодатели рассчитывают найти таких редких специалистов, как горновой доменной печи и дефектоскопист рентгено- гаммаграфирования.