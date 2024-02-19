В Туле 21 февраля пройдёт Ярмарка вакансий

Фото Дмитрия Дзюбина

В ней примут участие более 10 работодателей: от крупных производств до Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ярмарка вакансий пройдёт в среду, 21 февраля, с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, д. 34 (Центр занятости населения г. Тулы). Вакансии представят следующие компании:

АО «Тульский завод резиновых технических изделий»;

ОАО «Заря « Тульская обувная фабрика»;

« АО «Полема»;

OОО «ТПЗ-Сервис»;

ООО «Опора Инжиниринг»;

ООО «ЛинкПромоборудование»;

ООО «Тульская гармонь»;

OОО «ТОЗ-энерго»;

АО «Альфа-прибор»;

ООО «Альфа»;

АО «Тулачермет»;

МЧС России;

ООО «Тула сталь».

Соискатели могут претендовать на должности инженера-конструктора, охранника, бухгалтера, экономиста.

Кроме того, работодатели рассчитывают найти таких редких специалистов, как горновой доменной печи и дефектоскопист рентгено- гаммаграфирования.