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В Туле 21 февраля пройдёт Ярмарка вакансий
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле 21 февраля пройдёт Ярмарка вакансий

В ней примут участие более 10 работодателей: от крупных производств до Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ярмарка вакансий пройдёт в среду, 21 февраля, с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, д. 34  (Центр занятости населения г. Тулы). Вакансии представят следующие компании:

  • АО «Тульский завод резиновых технических изделий»;
  • ОАО «Заря «Тульская обувная фабрика»;
  • АО «Полема»;
  • OОО «ТПЗ-Сервис»;
  • ООО «Опора Инжиниринг»;
  • ООО «ЛинкПромоборудование»;
  • ООО «Тульская гармонь»;
  • OОО «ТОЗ-энерго»;
  • АО «Альфа-прибор»;
  • ООО «Альфа»;
  • АО «Тулачермет»;
  • МЧС России;
  • ООО «Тула сталь».

Соискатели могут претендовать на должности инженера-конструктора, охранника, бухгалтера, экономиста.

Кроме того, работодатели рассчитывают найти таких редких специалистов, как горновой доменной печи и дефектоскопист рентгено- гаммаграфирования.

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сегодня, в 19:42 0
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