Какие квартиры в «сталинках» продаются в Пролетарском районе Тулы: обзор Myslo

Фото: avito.ru

Высокие потолки, толстые стены, просторные комнаты. Всё это – «сталинки», построенные в 20-50 годах прошлого столетия. Их можно любить, можно ненавидеть, но равнодушным они точно никого не оставят.

Мы уже делали обзор на квартиры в «сталинках» в центре города, а сейчас решили заглянуть «на периферию» и проверить, какие квартиры в сталинских домах можно купить в Пролетарском районе Тулы.

Чтобы сделать подборку разнообразной, мы взяли несколько квартир на ул. Кирова, а также варианты, расположенные в Нижнем Криволучье. Наши требования в этот раз минимальные: прямая продажа и отсутствие проблем с документами. Поехали!

Самый бюджетный вариант на сегодня – две комнаты на первом этаже трёхэтажки на ул. Волкова. Площадь – 41,7 кв. м., трёхметровые потолки, раздельный санузел.

Жильё требует основательного ремонта, хотя сам дом недавно был капитально отремонтирован. Большие окна, просторная восьмиметровая кухня, есть кладовка. Рядом детская площадка, школа, остановки общественного транспорта, больница и парк. Цена – 2,8 млн рублей.

На 50 тысяч дороже стоит почти аналогичная квартира в доме на ул. Кирова. Параметры похожие: первый этаж из трёх, угловое расположение, 44 «квадрата», изолированные комнаты, окна на обе стороны дома.

Продавец пишет, что в квартире заменены трубы канализации и отопления, установлен новый счетчик электроэнергии. Квартира тёплая, новому владельцу, по желанию, могут оставить запас стройматериалов для последующего ремонта.

Следующий вариант расположен в цокольном этаже дома № 1276 по ул. Кирова. Тоже две комнаты, но уже гораздо более просторные: общая площадь – 62 кв. м. Большая кухня на 9,1 кв. м., установлен водонагреватель. Сделан косметический ремонт.

Комментарий продавца: «Рядом развитая инфраструктура, детский сад, больница, школы, магазины, фитнес-клуб. Возможна продажа под коммерческую недвижимость, есть возможность обустройства отдельного входа». Цена – 3370000 рублей.

За двухкомнатную квартиру на ул. Волкова продавец рассчитывает получить 3,5 млн рублей. 39,5 кв. м., совмещенный санузел, окна выходят на улицу.

Жильё требует полного ремонта. Во дворе есть место для парковки, детская и спортивная площадки.

Столько же стоит «трёшка» в доме № 15 на ул. Металлургов. 57,3 кв. м., первый этаж из трёх, раздельный санузел, две комнаты смежные, одна – изолированная. Одна комната объединена с кухней.

Продавец пишет, что жильё находится в районе c отличной транспортной доступностью, достаточным количеством школ, детских садов, торговых центров и магазинов, рядом Пролетарский парк.

Самый дорогой вариант на сегодня – трёхкомнатная квартира площадью 64,2 кв. м. на ул. Кирова. Высота потолков – три метра. Комнаты изолированы: просторная прихожая, гостиная, две спальни, кухня, раздельный санузел.

Сделан современный ремонт: заменены все инженерные коммуникации, установлены пластиковые окна, натяжные потолки и качественная входная дверь. Цена – 5,7 млн рублей.