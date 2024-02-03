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Какие квартиры в «сталинках» продаются в Пролетарском районе Тулы: обзор Myslo
Фото: avito.ru

Какие квартиры в «сталинках» продаются в Пролетарском районе Тулы: обзор Myslo

Представляем новую тематическую подборку объявлений о продаже недвижимости!

Высокие потолки, толстые стены, просторные комнаты. Всё это – «сталинки», построенные в 20-50 годах прошлого столетия. Их можно любить, можно ненавидеть, но равнодушным они точно никого не оставят.

Мы уже делали обзор на квартиры в «сталинках» в центре города, а сейчас решили заглянуть «на периферию» и проверить, какие квартиры в сталинских домах можно купить в Пролетарском районе Тулы.

Чтобы сделать подборку разнообразной, мы взяли несколько квартир на ул. Кирова, а также варианты, расположенные в Нижнем Криволучье. Наши требования в этот раз минимальные: прямая продажа и отсутствие проблем с документами. Поехали!

 

Самый бюджетный вариант на сегодня – две комнаты на первом этаже трёхэтажки на ул. Волкова. Площадь – 41,7 кв. м., трёхметровые потолки, раздельный санузел.

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Жильё требует основательного ремонта, хотя сам дом недавно был капитально отремонтирован. Большие окна, просторная восьмиметровая кухня, есть кладовка. Рядом детская площадка, школа, остановки общественного транспорта, больница и парк. Цена – 2,8 млн рублей.

 

На 50 тысяч дороже стоит почти аналогичная квартира в доме на ул. Кирова. Параметры похожие: первый этаж из трёх, угловое расположение, 44 «квадрата», изолированные комнаты, окна на обе стороны дома.

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Продавец пишет, что в квартире заменены трубы канализации и отопления, установлен новый счетчик электроэнергии. Квартира тёплая, новому владельцу, по желанию, могут оставить запас стройматериалов для последующего ремонта.

 

Следующий вариант расположен в цокольном этаже дома № 1276 по ул. Кирова. Тоже две комнаты, но уже гораздо более просторные: общая площадь – 62 кв. м. Большая кухня на 9,1 кв. м., установлен водонагреватель. Сделан косметический ремонт.

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Комментарий продавца: «Рядом развитая инфраструктура, детский сад, больница, школы, магазины, фитнес-клуб. Возможна продажа под коммерческую недвижимость, есть возможность обустройства отдельного входа». Цена – 3370000 рублей.

 

За двухкомнатную квартиру на ул. Волкова продавец рассчитывает получить 3,5 млн рублей. 39,5 кв. м., совмещенный санузел, окна выходят на улицу.

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Жильё требует полного ремонта. Во дворе есть место для парковки, детская и спортивная площадки.

 

Столько же стоит «трёшка» в доме № 15 на ул. Металлургов. 57,3 кв. м., первый этаж из трёх, раздельный санузел, две комнаты смежные, одна – изолированная. Одна комната объединена с кухней.

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Продавец пишет, что жильё находится в районе c отличной транспортной доступностью, достаточным количеством школ, детских садов, торговых центров и магазинов, рядом Пролетарский парк.

 

Самый дорогой вариант на сегодня – трёхкомнатная квартира площадью 64,2 кв. м. на ул. Кирова. Высота потолков – три метра. Комнаты изолированы: просторная прихожая, гостиная, две спальни, кухня, раздельный санузел.

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Сделан современный ремонт: заменены все инженерные коммуникации, установлены пластиковые окна, натяжные потолки и качественная входная дверь. Цена – 5,7 млн рублей.

Как вам эти квартиры, друзья? Хотели бы жить в «сталинке»?

Сюжет: Купи-продай
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