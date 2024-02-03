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Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Фото из архива Myslo

Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Региональное ГУ МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью с сохранением до конца дня 4 февраля в Тульской области ожидается порывистый западный ветер 13-18 метров в секунду.

Чтобы избежать травм, важно соблюдать меры предосторожности. Автомобилистам следует поставить машины в гаражи, либо парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП, промышленных объектов и т. п.

Будьте осторожны и внимательны! При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01, 101 или 112.

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