Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Фото из архива Myslo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью с сохранением до конца дня 4 февраля в Тульской области ожидается порывистый западный ветер 13-18 метров в секунду.

Чтобы избежать травм, важно соблюдать меры предосторожности. Автомобилистам следует поставить машины в гаражи, либо парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП, промышленных объектов и т. п.