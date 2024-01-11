Из-за метели Госавтоинспекция призвала тульских водителей отказаться от поездок на личном транспорте

Для обеспечения безопасности дорожного движения тульская Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.
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В связи с непогодой автомобилистам рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.
В случае вынужденных и необходимых поездок следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП.
Пешеходам также следует быть предельно осторожными вблизи проезжей части и вблизи нее. Переходите дорогу только в установленных местах, после полной остановки транспортных средств, так как тормозной путь в условиях непогоды может увеличиться, автомобиль не успеет остановиться перед пешеходным переходом. Используйте световозвращающие элементы и яркие элементы в одежде.
В случае возникновения сложной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС.
Сотрудники Госавтоинспекции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.
Вы можете обращаться по телефонам:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
- горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38;
- Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13;
- телеграм-канал «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.