Из-за метели Госавтоинспекция призвала тульских водителей отказаться от поездок на личном транспорте

Фото Сергея Старикова.

Для обеспечения безопасности дорожного движения тульская Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

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В связи с непогодой автомобилистам рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

В случае вынужденных и необходимых поездок следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП.

Пешеходам также следует быть предельно осторожными вблизи проезжей части и вблизи нее. Переходите дорогу только в установленных местах, после полной остановки транспортных средств, так как тормозной путь в условиях непогоды может увеличиться, автомобиль не успеет остановиться перед пешеходным переходом. Используйте световозвращающие элементы и яркие элементы в одежде.

В случае возникновения сложной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.



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