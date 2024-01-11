  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области появились новые посты мониторинга атмосферного воздуха - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области появились новые посты мониторинга атмосферного воздуха
Фото: ekolog.tularegion.ru

В Тульской области появились новые посты мониторинга атмосферного воздуха

Они определяют концентрацию 40 загрязняющих вещества в разных точках региона.

В прошлом году с помощью передвижной лаборатории было проверено более 700 проб атмосферного воздуха. По поручению губернатора Алексея Дюмина специалисты ТулГУ оборудовали в Алексине новый стационарный пост мониторинга атмосферного воздуха.

Теперь в систему автоматизированного экологического мониторинга ГУ ТО «Природа» и Ситуационного Центра губернатора Тульской области в режиме реального времени поступают данные с 9 стационарных постов и систем контроля выбросов 2 крупных промышленных предприятий, расположенных в Суворове и пос. Новогуровский.

Сеть экологического мониторинга позволяет в режиме реального времени наблюдать за качеством атмосферного воздуха и при фиксации превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ принимать соответствующие управленческие решения.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:33 0
Другие статьи по темам
Событие
минприроды Тульской областипосты мониторинга атмосферного воздухазагрязнение атмосферыэкология
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за метели Госавтоинспекция призвала тульских водителей отказаться от поездок на личном транспорте
Из-за метели Госавтоинспекция призвала тульских водителей отказаться от поездок на личном транспорте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.