В Тульской области появились новые посты мониторинга атмосферного воздуха

Фото: ekolog.tularegion.ru

В прошлом году с помощью передвижной лаборатории было проверено более 700 проб атмосферного воздуха. По поручению губернатора Алексея Дюмина специалисты ТулГУ оборудовали в Алексине новый стационарный пост мониторинга атмосферного воздуха.

Теперь в систему автоматизированного экологического мониторинга ГУ ТО «Природа» и Ситуационного Центра губернатора Тульской области в режиме реального времени поступают данные с 9 стационарных постов и систем контроля выбросов 2 крупных промышленных предприятий, расположенных в Суворове и пос. Новогуровский.

Сеть экологического мониторинга позволяет в режиме реального времени наблюдать за качеством атмосферного воздуха и при фиксации превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ принимать соответствующие управленческие решения.