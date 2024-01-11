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Любимый праздник: туляки могут посетить мини-выставку «Рождественские открытки в семье Толстых»
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Любимый праздник: туляки могут посетить мини-выставку «Рождественские открытки в семье Толстых»

Выставка работает в в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.», в основном зале интерактивного пространства «Мой адрес всегда: Тула».

Посетители увидят рождественские открытки начала XX века из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна», в том числе открытые письма, которыми обменивались члены семьи Толстых, поздравляя друг друга с Рождеством.

Рождество было одним из любимых праздников в Ясной Поляне. Особенно дорогим и по-семейному теплым этот праздник был для жены писателя Софьи Андреевны Толстой, которая получала много поздравлений от детей и внуков. В ее комнате в мемориальном Доме Л. Н. Толстого по-прежнему хранятся рождественские открытки, которые ей присылали близкие и знакомые из разных городов и стран.

Изучая эти открытки, можно не только подробнее узнать об истории семьи Толстых в предреволюционный период, но и познакомиться с образцами письменного этикета того времени, а также оценить их прекрасное художественное оформление. Каждая из них удивительна по своему жанру, авторскому исполнению и полиграфической технике.

На фото — рождественское открытое письмо на имя С. А. Толстой от внучки Саши (Александры Михайловны, дочери Михаила Львовича Толстого). 1914 г.

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Автор:
сегодня, в 16:43 0
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