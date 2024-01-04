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Энергетики «Тулэнерго» ликвидируют последствия аномальных морозов

Энергетики «Тулэнерго» ликвидируют последствия аномальных морозов

В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей региона, нарушенное действием аномально холодной погоды и возросших в связи с этим нагрузок на электрические сети.

Локальные технологические нарушения в Заокском районе в настоящее время ликвидируют пять бригад: 15 специалистов и 7 единиц спецтехники. Энергетики немедленно реагируют на поступающие сообщения о нарушении электроснабжения. 

В филиале организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой социально значимых объектов.

Также в распоряжении филиала находятся 29 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,1 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов.

Энергетики обращают внимание граждан на правильную эксплуатацию электроприборов в период зимних праздников:

  • Не оставляйте без внимания обогревательные приборы и выключайте их, уходя из дома;
  • Избегайте перегрузки электросети и старайтесь не включать одновременно несколько потребителей энергии;
  • Помните, что электросеть рассчитана на определенный уровень нагрузки. Его превышение может приводить к снижению уровня напряжения, перебоям в работе электрооборудования.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220.

Также можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании:

1. На сайте «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru, по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect

2. Через мобильное приложение «Есть свет!».

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