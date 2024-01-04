Энергетики «Тулэнерго» ликвидируют последствия аномальных морозов

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей региона, нарушенное действием аномально холодной погоды и возросших в связи с этим нагрузок на электрические сети.
Локальные технологические нарушения в Заокском районе в настоящее время ликвидируют пять бригад: 15 специалистов и 7 единиц спецтехники. Энергетики немедленно реагируют на поступающие сообщения о нарушении электроснабжения.
В филиале организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой социально значимых объектов.
Также в распоряжении филиала находятся 29 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,1 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов.
Энергетики обращают внимание граждан на правильную эксплуатацию электроприборов в период зимних праздников:
- Не оставляйте без внимания обогревательные приборы и выключайте их, уходя из дома;
- Избегайте перегрузки электросети и старайтесь не включать одновременно несколько потребителей энергии;
- Помните, что электросеть рассчитана на определенный уровень нагрузки. Его превышение может приводить к снижению уровня напряжения, перебоям в работе электрооборудования.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220.
Также можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании:
1. На сайте «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru, по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect
2. Через мобильное приложение «Есть свет!».