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Владимир Путин отметил заслуги директора Тульской областной филармонии

Владимир Путин отметил заслуги директора Тульской областной филармонии

Поздравляем Елену Рудневу!

Президент России Владимир Путин 3 января 2024 года подписал Указ «О награждении государственными наградами». Документ опубликован в федеральном сборнике правовых актов.
 
За большие заслуги в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» награждена Елена Юрьевна Руднева – директор Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского.

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