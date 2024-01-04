Президент России Владимир Путин 3 января 2024 года подписал Указ «О награждении государственными наградами». Документ опубликован в федеральном сборнике правовых актов.
За большие заслуги в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» награждена Елена Юрьевна Руднева – директор Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского.
Владимир Путин отметил заслуги директора Тульской областной филармонии
Поздравляем Елену Рудневу!
Президент России Владимир Путин 3 января 2024 года подписал Указ «О награждении государственными наградами». Документ опубликован в федеральном сборнике правовых актов.
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