Владимир Путин отметил заслуги директора Тульской областной филармонии

Президент России Владимир Путин 3 января 2024 года подписал Указ «О награждении государственными наградами». Документ опубликован в федеральном сборнике правовых актов.



За большие заслуги в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» награждена Елена Юрьевна Руднева – директор Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского.