На каникулах в Туле исчез общественный транспорт?

Из-за графика выходного дня, который ввели на новогодние каникулы, туляки массово жалуются на нехватку автобусов, троллейбусов и трамваев:

— Что с автобусами на праздниках? Почему люди по часу вынуждены ждать транспорт в такие морозы? А на Яндекс. Картах вообще пустота, как будто в городе не осталось совсем общественного транспорта! , — опечаленно делятся мнениями в соцсетях жители города.

По информации Myslo, график выходного дня в ближайшее время пересмотрят и на маршруты добавят транспорт.

Такую рекомендацию по работе транспорта дал первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев главе администрации Тулы Илье Беспалову:

— С 5 января возобновляется работа по будничному графику.

UPD. 15.41

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству:

Приложение «Яндекс Карты» является коммерческим продуктом. Ответственность за корректность отображаемых данных приложения несет коммерческая организация. Информационное взаимодействие осуществляется через регионального навигационного оператора — ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации».

Одновременно сообщаем, что местоположение общественного транспорта можно отследить в мобильном приложении «Умный транспорт».

Также с расписанием движения общественного транспорта в период новогодних праздников можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Тулы в разделе Деятельность - подраздел Дороги, общественный транспорт.