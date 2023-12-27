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Новогодняя ночь будет аномально теплой
Фото Алексея Пирязева

Новогодняя ночь будет аномально теплой

Циклоны вытеснят русские морозы в Арктику, на Урал и в Сибирь.

На протяжении всей второй половины декабря Центральная Россия остается под влиянием ненастных циклонов. Из-за этого погода постоянно и кардинально меняется.

Холода продержатся еще два дня, после чего новые циклоны принесут в нашу страну новые порции тепла.

В регионе сегодня и завтра погода будет полностью соответствовать норме конца декабря: −2…−3 °С.

— В четверг даже выглянет солнце, но затем грянет очередная оттепель, причём даже более мощная, чем в начале недели: в выходные днём до +3°! — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В новогоднюю ночь антициклоны вытеснят русские морозы в Арктику, на Урал и в Сибирь. А Европейская Россия окажется в области оттепелей. 

Сюжет: Новый год-2024
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