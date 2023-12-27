Тульские медики рассказали, в каких случаях следует вызывать скорую в праздники

Фото Сергея Старикова

В новогодние каникулы нагрузка на неотложку возрастает.

Бригаду скорой помощи следует вызывать только в случае возникновения угрозы жизни: при травмах, потере сознания, острой боли, инфаркте или инсульте, а также гипертоническом кризе.

Об этом рассказали на брифинге минздрава, посвященному предстоящим новогодним праздникам.

В случае если у больного повышенная температура и признаки ОРВИ, следует обращаться в поликлинику. После переедания за праздничным столом могут обостриться хронические заболевания — гастрит и желчнокаменная болезнь.

— Помните, боль в животе, которая не проходит — повод для вызова скорой, — отметил заведующий отделением хирургии Тульской городской больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина Владимир Ситников.

Как рассказала врач-дерматовенеролог Тульского областного кожно-венерологического диспансера Татьяна Завьялова, при погрешностях в диете может возникнуть аллергия. В таких случаях необходима помощь специалиста, которую лучше не откладывать.

Вызвать скорую помощь можно круглосуточно по телефонам 112 или 103.

В случае получения травмы нужно обращаться в травмпункты, которые работают круглосуточно: