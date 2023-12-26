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Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники
Фото минздрава Тульской области

Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники

Минздрав опубликовал график работы.

Поликлиники

30 и 31 декабря, 1 и 7 января с 9.00 до 15.00, с 2 по 6 января, 8 января с 9.00 до 18.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом.

Кроме того, 1 и 7 января с 9.00 до 15.00, с 2 по 6 января, 8 января с 9.00 до 18.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты.

Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику медучреждения. Специалист ведет прием по предварительной записи. Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8-4872-33-83-75. Адреса кабинетов психологической помощи можно найти по ссылке.

Уточнить режим работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов можно найти на сайте минздрава в разделе «Сервисы».

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайской, д. 13, горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Специализированные медучреждения

С 3 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных специализированных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.

Клинико-диагностический центр областной больницы работает с 3 по 6 января с 9.00 до 15.00.

Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники в праздничные дни 30, 31 декабря и с 1 по 8 января с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. График приема размещен на сайте медучреждения. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в Городской больнице № 7 г. Тулы по адресу ул. Тимирязева, 97-б.

Горячая линия минздрава и контактные центры поликлиник

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8 800 4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центр записи на прием к врачу — телефоны 8 800 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77 — и контактные центры поликлиник принимают звонки 30, 31 декабря, 1 и 7 января с 9.00 до 13.00; с 2 по 6 января, 8 января — с 9.00 до 16.00. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

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