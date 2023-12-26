Тульские единороссы поздравили детей и ветеранов Мариуполя с наступающим Новым годом

Ранним утром в минувшую пятницу, 22 декабря, в офисе Тульского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» (Тула, ул. Первомайская, 24) было многолюдно.

Здесь грузили в машины гуманитарный груз, который собрали силами местных отделений партии, общественных организаций, а также при участии бизнес-партнёров и неравнодушных жителей Тульской области.

— В эти предпраздничные дни у регионального отделения партии «Единая Россия» обширная приятная программа — поздравление ребятишек, ветеранов, семей участников специальной военной операции. Мы отправляем очередной гуманитарный конвой в наш город Мариуполь, в тот его район, над которым шефствует Тульская область, — рассказал Николай Юрьевич Воробьёв, председатель Тульской облдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

По поручению губернатора Алексея Дюмина региональное отделение партии организовало сбор подарков для детей и ветеранов города Мариуполя.

— Это стало доброй традицией. Мы собрали более 3 тонн! Это и детские подарки, и игрушки, и канцтовары, и необходимые предметы для занятий искусством. В Мариуполе мы будем посещать общеобразовательную школу, которую ввели в этом году в эксплуатацию, детский садик, где ребятишки уже ждут туляков и считают наших волонтёров добрыми волшебниками. И конечно, школу искусств № 3, которую мы постарались отремонтировать в этом году, — Тульское региональное отделение изыскало средства для того, чтобы поменять рамы и помочь ребятам вновь заняться своим хобби. В сборе этих подарков приняли участие все муниципальные образования нашей области. Я очень благодарен и людям, и общественным организациям, кто включился в эту работу. Откликнулись очень и очень многие.

По словам Павла Астафьева, представителя волонтёрского центра партии «Единая Россия», волонтеры-единороссы подготовили большую новогоднюю программу для детей в детсаду и школе искусств № 3 Мариуполя.

— У нас несколько бригад Дедов Морозов и Снегурочек. Мы посетим социальные учреждения подшефной территории, вручим детям сладкие подарки и игрушки. В гуманитарный центр партии «Единая Россия» в Мариуполе доставим товары первой необходимости. Наша задача — подарить тепло, радость и заботу мариупольцам.

В офисе Тульского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» стояла необычная елка. На ней, помимо игрушек и огоньков, были шары с записками от детей Мариуполя.

— У нас есть еще одна традиция — акция «Елка желаний». В этом году на ней есть шары с мечтами мариупольских детишек, — пояснил Николай Воробьев. Он снял с «Елки желаний» шар с запиской от детей Мариуполя. Она была очень трогательной:

«Мы пишем вам письмо вместе с моими друзьями из города Мариуполя. Нас зовут Ева, Лена, Богдан, Ира. Мы хотим почувствовать себя настоящими героями сказочной истории, хотим встретить на своём пути волшебника. Мы очень мечтаем о вещах, которые помогут нам в наших делах и увлечениях.

Ева очень любит музыку и не может прожить без неё и дня. Мечтает освоить гитару и выступать с концертами перед одноклассниками в отремонтированной школе искусств.

Лена учится в 9 классе, любит рисовать и читать, мечтает стать дизайнером для своей профессии. Она мечтает получить на Новый год графический планшет.

Богдан занимается футболом и очень хочет поехать на соревнования. И мечтает получить от волшебника новые бутсы для игры.

Ирина хочет устраивать представление перед друзьями-одноклассниками. Для этого ей нужна портативная колонка, которая поможет ей удивить всех вокруг.

Очень ждём своего волшебника».

По словам Николая Воробьева, волшебник из Тулы уже спешит в Мариуполь.

— А мы приглашаем вас в наш город. Ведь у нас здесь прекрасные университеты, где обучают дизайнеров. У нас великолепные футбольные команды, где готовят хороших футболистов. У нас можно выступать с концертами. И у нас есть школа искусств, — сказал лидер тульских единороссов.

В воскресенье, 24 декабря, представители «Молодой Гвардии Единой России» Тульской области доставили груз с подарками в Мариуполь.

— 24-25 декабря мы вручали подарки детям, наряжали вместе с ними елки игрушками, которые передали туляки, — рассказал Никита Бурвиков, федеральный координатор «Молодой Гвардии» в ЦФО, депутат Тульской городской Думы. — Мы навестили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Мариуполе, и передали им новогодние подарки с тульской земли. Не забыли и многодетные семьи. И конечно же, выполнили новогодние желания детей, о которых они писали в рамках акции «Елка желаний».

Егору туляки-волонтеры вручили новогодний подарок прямо на уроке по фортепиано в Школе искусств № 3 Мариуполя. Привет из Тулы получил и его преподаватель.

А в это время Дед Мороз спешил выполнить мечту Богдана и Евы.

Ева получила долгожданную гитару, а Богдан — новые бутсы для футбола.

— Школа искусств № 3 города Мариуполя, ученики и сотрудники, выражают огромную благодарность жителям Тулы и Тульской области за подарки. Мы их очень ждали. Спасибо огромное! — поблагодарила от имени всех мариупольцев Яна Тимченко, сотрудница Школы искусств № 3 Мариуполя.