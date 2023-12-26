  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские единороссы поздравили детей и ветеранов Мариуполя с наступающим Новым годом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские единороссы поздравили детей и ветеранов Мариуполя с наступающим Новым годом

Тульские единороссы поздравили детей и ветеранов Мариуполя с наступающим Новым годом

В подготовке подарков и гуманитарного груза принимали участие жители всей Тульской области.

Ранним утром в минувшую пятницу, 22 декабря, в офисе Тульского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» (Тула, ул. Первомайская, 24) было многолюдно.

PAV-1296.jpg

PAV-1207.jpg

PAV-1215.jpg

PAV-1313.jpg

Здесь грузили в машины гуманитарный груз, который собрали силами местных отделений партии, общественных организаций, а также при участии бизнес-партнёров и неравнодушных жителей Тульской области.

НЮВ.jpg

— В эти предпраздничные дни у регионального отделения партии «Единая Россия» обширная приятная программа — поздравление ребятишек, ветеранов, семей участников специальной военной операции. Мы отправляем очередной гуманитарный конвой в наш город Мариуполь, в тот его район, над которым шефствует Тульская область, — рассказал Николай Юрьевич Воробьёв, председатель Тульской облдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

По поручению губернатора Алексея Дюмина региональное отделение партии организовало сбор подарков для детей и ветеранов города Мариуполя.

— Это стало доброй традицией. Мы собрали более 3 тонн! Это и детские подарки, и игрушки, и канцтовары, и необходимые предметы для занятий искусством. В Мариуполе мы будем посещать общеобразовательную школу, которую ввели в этом году в эксплуатацию, детский садик, где ребятишки уже ждут туляков и считают наших волонтёров добрыми волшебниками. И конечно, школу искусств № 3, которую мы постарались отремонтировать в этом году, — Тульское региональное отделение изыскало средства для того, чтобы поменять рамы и помочь ребятам вновь заняться своим хобби. В сборе этих подарков приняли участие все муниципальные образования нашей области. Я очень благодарен и людям, и общественным организациям, кто включился в эту работу. Откликнулись очень и очень многие.

По словам Павла Астафьева, представителя волонтёрского центра партии «Единая Россия», волонтеры-единороссы подготовили большую новогоднюю программу для детей в детсаду и школе искусств № 3 Мариуполя.

PAV-1289.jpg

— У нас несколько бригад Дедов Морозов и Снегурочек. Мы посетим социальные учреждения подшефной территории, вручим детям сладкие подарки и игрушки. В гуманитарный центр партии «Единая Россия» в Мариуполе доставим товары первой необходимости. Наша задача — подарить тепло, радость и заботу мариупольцам.

В офисе Тульского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» стояла необычная елка. На ней, помимо игрушек и огоньков, были шары с записками от детей Мариуполя.

PAV-1244.jpg

— У нас есть еще одна традиция — акция «Елка желаний». В этом году на ней есть шары с мечтами мариупольских детишек, — пояснил Николай Воробьев. Он снял с «Елки желаний» шар с запиской от детей Мариуполя. Она была очень трогательной:

«Мы пишем вам письмо вместе с моими друзьями из города Мариуполя. Нас зовут Ева, Лена, Богдан, Ира. Мы хотим почувствовать себя настоящими героями сказочной истории, хотим встретить на своём пути волшебника. Мы очень мечтаем о вещах, которые помогут нам в наших делах и увлечениях.

Ева очень любит музыку и не может прожить без неё и дня. Мечтает освоить гитару и выступать с концертами перед одноклассниками в отремонтированной школе искусств.

Лена учится в 9 классе, любит рисовать и читать, мечтает стать дизайнером для своей профессии. Она мечтает получить на Новый год графический планшет.

Богдан занимается футболом и очень хочет поехать на соревнования. И мечтает получить от волшебника новые бутсы для игры.

Ирина хочет устраивать представление перед друзьями-одноклассниками. Для этого ей нужна портативная колонка, которая поможет ей удивить всех вокруг.

Очень ждём своего волшебника».

По словам Николая Воробьева, волшебник из Тулы уже спешит в Мариуполь.

— А мы приглашаем вас в наш город. Ведь у нас здесь прекрасные университеты, где обучают дизайнеров. У нас великолепные футбольные команды, где готовят хороших футболистов. У нас можно выступать с концертами. И у нас есть школа искусств, — сказал лидер тульских единороссов.

В воскресенье, 24 декабря, представители «Молодой Гвардии Единой России» Тульской области доставили груз с подарками в Мариуполь.

бурвиков.jpg

— 24-25 декабря мы вручали подарки детям, наряжали вместе с ними елки игрушками, которые передали туляки, — рассказал Никита Бурвиков, федеральный координатор «Молодой Гвардии» в ЦФО, депутат Тульской городской Думы. — Мы навестили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Мариуполе, и передали им новогодние подарки с тульской земли. Не забыли и многодетные семьи. И конечно же, выполнили новогодние желания детей, о которых они писали в рамках акции «Елка желаний».

груз.jpg

Егору туляки-волонтеры вручили новогодний подарок прямо на уроке по фортепиано в Школе искусств № 3 Мариуполя. Привет из Тулы получил и его преподаватель.

егор в школе искусств.jpg

подарки в школе искусств.jpg

А в это время Дед Мороз спешил выполнить мечту Богдана и Евы. 

дед мороз.jpg

Ева получила долгожданную гитару, а Богдан — новые бутсы для футбола.

photo_2023-12-26_10-46-57.jpg

гитара.jpg

photo_2023-12-26_10-47-09.jpg

бутсы.jpg

тимченко.jpg

— Школа искусств № 3 города Мариуполя, ученики и сотрудники, выражают огромную благодарность жителям Тулы и Тульской области за подарки. Мы их очень ждали. Спасибо огромное! — поблагодарила от имени всех мариупольцев Яна Тимченко, сотрудница Школы искусств № 3 Мариуполя.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:50 0
Другие статьи по темам
Событие
вручение подарков детям Мариуполяелка желаний
Люди
Николай ВоробьевНикита БурвиковПавел Астафьеврегиональное отделение партии Единая Россия
Место
ТулаТульская областьМариуполь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники
Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.