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Учения медиков: в Туле впервые спасли пострадавших с помощью беспилотников
Фото минздрава Тульской области

Учения медиков: в Туле впервые спасли пострадавших с помощью беспилотников

Тестирование беспилотных летательных аппаратов для нужд Тульского центра медицины катастроф организованы по инициативе Минздрава России.

В учениях были задействованы две модели БПЛА российского производства самолетного и коптерного типов. Специалисты изучили способы поиска места ЧС с помощью дрона, провели мониторинг обстановки для определения количества пострадавших при помощи тепловизора, отработали доставку медицинских грузов и проверили связь с бригадами экстренного реагирования. Действия участников координировали из передвижного мобильного штаба Центра медицины катастроф.

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В организации учений приняли участие специалисты Центра беспилотных систем, который был создан в прошлом году по поручению губернатора Алексея Дюмина. В Центре налажено производство, позволяющее создавать беспилотники под различные задачи.

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По словам руководителя Центра медицины катастроф Сергея Мухина, применение беспилотников позволит повысить качество оказания экстренной помощи пострадавшим, а также снизить возможные риски при работе в зоне ЧС для медиков.

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