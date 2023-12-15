Как туляки помогали друг другу во время снежного апокалипсиса

Сегодня, 15 декабря, в Туле случился коллапс. Заметены дороги, подъезды во дворы, тротуары. Машины с низкой посадкой не могут проехать по некоторым дорожным артериям.

Читатели нашего портала рассказали, как прошло их утро с аномальным циклоном «‎Ваня». Без стеснения можно сказать: некоторые пережили снежный апокалипсис. Но есть в этой бочке дегтя ложка меда: туляки помогали друг другу «‎откопаться», буксировали незнакомцев. А кто-то даже помогал выходить женщинам из автобуса.

Myslo собрал для вас порцию добра.

Некоторых отпустили домой

Еще в ночь на 15 декабря МЧС обратился к жителям с требованиями воздержаться от поездок на личном транспорте и необязательных поездок.

Пользовательница с ником Боевая жена пишет:

–Чтобы быть на работе в 8.30, я пришла на остановку в 5.50. Остановка «Ул. Глинки» в сторону центра. Дорога пустая, общественного транспорта нет. Тот, что приходит, либо не тормозит, либо сильно битком. Уже в 7 часов собралась пробка. Общественного транспорта стало еще меньше! Пошла на ДК, думала, оттуда будет больше шансов уехать. В итоге в 8 часов позвонила начальнице и сказала, что не в силах больше бороться с погодой и иду домой.

И действительно, выезжать из придомовой территории — тот еще квест.

Вот что пишет пользователь Zmeika:

— Зачем выезжать со двора? И так нормально!

А вот такую картину наблюдал читатель на ул. Хворостухина, 11:

Весь ужас ситуации, с которой столкнулся, вероятно, каждый туляк, описал порталец Sammy:

— Проснулся по будильнику в 7 часов утра. Выглянул на балкон… Не увидел всего ужаса сразу. Пришлось камеры наблюдения в нашем ЖК посмотреть. Некоторые машины занесло выше колеса. «‎Пузотерки» буксовали, не могли выехать. У меня самого — низкая «Нексия». Несколько человек на кроссоверах выезжали задом по снежной каше. Видел, как «Нива» буксовала, выезжая из нашего ЖК! Раз уж она еле выехала, не стал рисковать. Взял день без оплаты. Многие из нашего ЖК не смогли выехать сегодня. А маршрутка № 42, как писали в чате дома, даже не доезжала до конечной, разворачивалась у завода «Электропривод».

А пользователь Павел не остался в стороне и помог соседу:

– На работу сегодня не собирался, но проснулся в 7 утра от рева двигателя. Сосед засел в сугробе. Быстро оделся, взял лопату, пошел помогать. Так и не откапали! Завел «Ниву». Дернули удачно. Сосед — на работу, а я снег почистил и пошел завтракать.

5 километров пешком из поселка на работу

Жителям поселков пришлось хуже. Так, одна из наших читательниц рассказала, как шла пешком пять километров из Станционного в Щёкино. Она работает преподавателем.

— В городе орудуют три трактора и четыре дворника. Впервые за 3 года пришла на работу пешком.

Но и здесь не обошлось без приятностей: туляки выручают друг друга на дороге.

— Герой дня — мужчина на большой машине, который 100 м едет, потом вылезает и еще 200 м копает снег, чтобы проехать самому и другим.

Без взаимовыручки — никак

Для ликвидации заторовых ситуаций сегодня в городе организовали дежурство спасателей и сотрудников ДПС. Так что туляки спокойно могут наблюдать картину, как застрявшие транспортные средства буксирует служебный автомобиль.

Источник: «Тула Жесть»

Телефоны дежурных частей: ОБ ДПС по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54; ОБ ДПС по городу Туле: 32-95-40, 32-95-42).

В случае если вам потребуется помощь, можете обратиться по этим номерам. Вы видели в городе проблемные участки? Скидывайте их фото и сообщайте о них по номеру в Telegram: +7 999 374-05-98.

Помогают не только экипажи ДПС, но и простые, неравнодушные туляки. Так, поздно ночью мужчина отбуксировал автомобиль скорой помощи, который выезжал со двора на ул. Кирова.

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Джентльмен с Зеленстроя

Не обошлось и без взаимовыручки среди прохожих. Наши читатели скинули видео, на котором парень помогал женщинам выходить из автобуса. Посмотрите, настоящий джентльмен!

Кстати, читатели отметили: этот автобус сломался.

Люди не унывают

Сегодня в бот Myslo пришли десятки разных сообщений о снежном коллапсе. Кто-то ругал УК, кто-то — дорожников. Но одно сообщение удивило не на шутку.

Вероятно, кто-то решил прогуляться пешком и полюбоваться красотой зимы. Не забываем: до Нового года — 16 дней.

А маленький туляк попал в федеральную новостную повестку.

— Этот ребенок из Тулы на качелях передает прогноз погоды лучше любого синоптика, — пишет телеграм-канал BAZA.

Остается только гадать, как этот парень туда забрался!

