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Туляк отбуксировал реанимационную бригаду на улице Кирова
Фото читательницы

Туляк отбуксировал реанимационную бригаду на улице Кирова

О неравнодушном жителе города рассказали читатели.

Неизвестный помог реанимационной бригаде скорой помощи выехать со двора на ул. Кирова, 10. Видео буксировки автомобиля Myslo скинула очевидица.

Отметим, что выезд с ул. Кирова на ул. Епифанскую довольно-таки проблематичный: у дороги затяжной подъем. Поэтому неудивительно, что при таких снегопадах реанимационный автомобиль застрял.

Со слов читательницы, скорая‎ забуксовала в районе трех часов ночи. 

Сегодня, 15 декабря, на дорогах Тулы случился коллапс. А начало заметать город еще вчера вечером. Дело в том, что на несколько регионов ЦФО обрушился циклон «‎Ваня»‎, который принес осадки 15–20 мм за сутки. Местами сугробы выросли до 45-50 см. И сегодня многие в оружейной столице испытывают серьезные проблемы в транспортировке.

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