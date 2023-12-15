Туляк отбуксировал реанимационную бригаду на улице Кирова

Фото читательницы

Неизвестный помог реанимационной бригаде скорой помощи выехать со двора на ул. Кирова, 10. Видео буксировки автомобиля Myslo скинула очевидица.

Отметим, что выезд с ул. Кирова на ул. Епифанскую довольно-таки проблематичный: у дороги затяжной подъем. Поэтому неудивительно, что при таких снегопадах реанимационный автомобиль застрял.

Со слов читательницы, скорая‎ забуксовала в районе трех часов ночи.

Сегодня, 15 декабря, на дорогах Тулы случился коллапс. А начало заметать город еще вчера вечером. Дело в том, что на несколько регионов ЦФО обрушился циклон «‎Ваня»‎, который принес осадки 15–20 мм за сутки. Местами сугробы выросли до 45-50 см. И сегодня многие в оружейной столице испытывают серьезные проблемы в транспортировке.