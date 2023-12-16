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Суд конфисковал «Ниссан» у любителя пьяной езды из Донского

Суд конфисковал «Ниссан» у любителя пьяной езды из Донского

Мужчине предстоит отбыть 360 часов обязательных работ. Кроме того, в ближайшие три года он не сможет на законных основаниях сесть за руль.

Представитель новомосковской прокуратуры поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Донского. В октябре мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, снова выпил и сел за руль Nissan Almera.

На ул. Пашанина в Новомосковске машину остановили сотрудники ГИБДД. Суд приговорил фигуранта к 360 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Автомобиль мужчины конфискован в доход государства.

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Фотограф:
сегодня, в 10:05 +4
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