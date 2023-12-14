Хвойные деревья в Ясной Поляне возьмут под охрану

Фото пресс-службы музея-усадьбы "Ясная Поляна"

С 19 по 31 декабря 2023 года лесопарковая зона яснополянского заповедника станет территорией усиленной охраны мемориальных хвойных насаждений от незаконных порубок. На участке «Елочки под Грумантом» организуют стационарный пост, где будут дежурить сотрудники музея. Нестационарные посты появятся на участках «Елочки у Подкапустника», «Елочки у колодца», «Елочки за Чепыжом».

Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, хвойные насаждения в Ясной Поляне появились при жизни Льва Толстого. Первые ели были посажены в 1878–81 годах в юго-западной части усадьбы при впадении реки Кочак в Воронку. Этот участок получил название «Елочки у Подкапустника»; именно здесь 22 июля 1910 года было подписано последнее завещание Л. Н. Толстого. По соседству с ним находится лес «Елочки под Грумантом».

В 1889–91 годах по инициативе жены писателя Софьи Андреевны Толстой в Ясной Поляне севернее дубового леса Чепыж появилась еловая посадка — Елочки за Чепыжом. Часть посадок была сделана по обычной схеме, другая часть получила весьма оригинальную форму. Конфигурация культур была предложена известным лесоводом Э. Э. Керном: «Он советовал мне сажать елки с дубами клин в клин», — писала Софья Андреевна. Л. Н. Толстой относился к этому месту с особым чувством. Не случайно именно здесь находится его любимая скамейка. «Я всегда любуюсь на эти елочки: это мое любимое место. И по утрам это — моя прогулка. Иногда я сажусь здесь и пишу», — говорил он. Деревья на этом участке восстанавливали в 1965 году.

Ближе к Воронке в 1903–1907 годах С. А. Толстой был посажен участок «Елочки у колодца». В 1970–90-е годы этот участок восстанавливался и дополнялся молодыми елями.