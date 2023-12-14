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В Туле пройдет фестиваль библиокультуры  «Гутенберг отдыхает»

В Туле пройдет фестиваль библиокультуры  «Гутенберг отдыхает»

В этом году мероприятие посвящено театрам и библиотекам.

15 и 16 декабря в областном центре пройдет фестиваль по библиокультуре «Гутенберг отдыхает». Мероприятие посвящено взаимодействию театров и библиотек.

Первый день фестиваля пройдет 15 декабря в «Октаве». 16 декабря гостей ждут в Тульской областной научной библиотеке. Программа включает выступления специалистов в области библиотечного дела, театрального искусства. 

Откроет фестиваль театральный перформанс с участием студентов Тульского областного колледжа культуры и искусств и Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского.

В первый день обсудят вопросы взаимодействия театра и библиотек:

  • театральные постановки в библиотечном контексте;
  • форматы современного театра. Практики кураторства и продюсирования в междисциплинарных и фестивальных проектах;
  • мастерская «Читатель — соавтор писателя. Или как методы театральной педагогики помогают организовать событие по книге»;
  • «Библиотека и театр. Новые форматы взаимодействия».

В первый день фестиваля гостей ждет спектакль в жанре сторителлинга «Мутные времена» от режиссера и актера Сергея Щедрина — выпускника актерского факультета Школы-студии при МХТ им. А. П. Чехова, доцента кафедры актерского мастерства Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХТ им. А. П. Чехова.

Во второй день в Тульской областной научной библиотеке пройдут мастер-классы, посвященные:

  • игровым методикам чтения, театральным инструментам и техникам, которые помогают исследовать книгу, не прибегая к иллюстративности, открывают возможность для зрительских и исполнительских интерпретаций и развивают образное мышление;
  • жанру вербатим, на примере которого участники познакомятся с работой над наблюдением и воспроизведением чужой характерности. В процессе откроют в себе незаметные, на первый взгляд, особенности личности, сделают первые наблюдения и структурируют их, попытаются актерски перенять черты другого и попробуют себя в роли интервьюера и рассказчика. Итогом станет импровизированный спектакль из историй самих участников;
  • театральному сторителлингу — методу, с помощью которого можно легко и увлекательно донести информацию, наладить контакт с любой аудиторией, поговорить о важных и волнующих вещах, и даже сделать спектакль.

Вход свободный. Полная программа фестиваля доступна по ссылке.

 

Спикеры: Табрис Яруллин, заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Национальная библиотека Республики Татарстан»; Евгения Петровская, театральный продюсер, куратор резиденций и мероприятий Дома творчества «Переделкино»; Александра Никитина, заведующая литературной частью Театра Роста в Царицыно (филиал МТЮЗа), театровед, кандидат искусствоведения; Валентина Агафонова, директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Центральная государственная молодежная библиотека имени М. А. Светлова»; Ирина Кудряшова, режиссер, сценарист, менеджер культурных проектов, театральный педагог.

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Тульская областная библиотекаТулаОктава

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