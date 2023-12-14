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Из-за полумарафона в центре Тулы ограничат движение транспорта

Из-за полумарафона в центре Тулы ограничат движение транспорта

Публикуем карту.

16 декабря в связи с проведением полумарафона «Больше чем забег» с 00.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка и с 8.00 до 15.00 ограничено движение на следующих участках:

  • на ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;
  • на ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Розы Люксембург;
  • на ул. Союзной;
  • на ул. Благовещенской;
  • в Союзном, Черниковском, Денисовском переулках;
  • на парковочном пространстве, расположенном в районе домов № 3 и 5 по ул. Советской;
  • на ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;
  • на ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади.

Администрация Тулы просит автомобилистов при планировании поездок заранее выбирать маршруты объезда.

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