Из-за полумарафона в центре Тулы ограничат движение транспорта

16 декабря в связи с проведением полумарафона «Больше чем забег» с 00.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка и с 8.00 до 15.00 ограничено движение на следующих участках:

на ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

на ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Розы Люксембург;

на ул. Союзной;

на ул. Благовещенской;

в Союзном, Черниковском, Денисовском переулках;

на парковочном пространстве, расположенном в районе домов № 3 и 5 по ул. Советской;

на ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;

на ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади.

Администрация Тулы просит автомобилистов при планировании поездок заранее выбирать маршруты объезда.