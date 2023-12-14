Из-за полумарафона в центре Тулы ограничат движение транспорта

16 декабря в связи с проведением полумарафона «Больше чем забег» с 00.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка и с 8.00 до 15.00 ограничено движение на следующих участках:
- на ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;
- на ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Розы Люксембург;
- на ул. Союзной;
- на ул. Благовещенской;
- в Союзном, Черниковском, Денисовском переулках;
- на парковочном пространстве, расположенном в районе домов № 3 и 5 по ул. Советской;
- на ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;
- на ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади.
Администрация Тулы просит автомобилистов при планировании поездок заранее выбирать маршруты объезда.