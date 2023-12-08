Погода в Туле 8 декабря: до -15 градусов и без осадков

Фото из архива Myslo

В пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью — от -18 до -13, днём — от -15 до -10. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.