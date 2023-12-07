Россельхознадзор предложил авиакомпании привести в порядок почти 110 га земли в Тульской области

Сельскохозяйственные участки, расположенные в Ясногорском районе, принадлежат организации на праве собственности.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обследовали земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 109,08 га, расположенные в Ясногорском районе Тульской области. Они принадлежат АО «Авиакомпания «Сибирь».

Выяснилось, что земля заросла сорняками и кустарниками, следы ведения сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. Участки не расчищаются, а почва не обрабатывается. Компании-владельцу объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательство. Юрлицу предложено привести землю в порядок.