В усадьбе Федяшево откроется Аллея Памяти

Торжественное открытие Аллеи Памяти в усадьбе Федяшево Ясногорского района состоится в субботу, 9 декабря. В 12.00 стартует акция «Красная гвоздика». Участники привяжут цветы к молодым липам, которые были высажены на Аллее Памяти минувшим летом.
Затем в федяшевской школе состоится спектакль «По дорогам концертных фронтовых бригад». Его представят актёры Тульского ТЮЗа. Затем все желающие смогут посетить историческую экскурсию по усадьбе или побывать в Ясногорском краеведческом музее.
Все работы по восстановлению Аллеи Памяти в усадьбе Федяшево проходят при поддержке Фонда Президентских грантов. Для гостей и волонтёров, которые желают принять участие в мероприятии, будет организован трансфер.
Автобус будет выезжать из Тулы в 10.30 (точка посадки — пр-т Ленина, д. 53). Обратный рейс запланирован на 15.00.