В усадьбе Федяшево откроется Аллея Памяти

Торжественное открытие Аллеи Памяти в усадьбе Федяшево Ясногорского района состоится в субботу, 9 декабря. В 12.00 стартует акция «Красная гвоздика». Участники привяжут цветы к молодым липам, которые были высажены на Аллее Памяти минувшим летом.

Затем в федяшевской школе состоится спектакль «По дорогам концертных фронтовых бригад». Его представят актёры Тульского ТЮЗа. Затем все желающие смогут посетить историческую экскурсию по усадьбе или побывать в Ясногорском краеведческом музее.

Все работы по восстановлению Аллеи Памяти в усадьбе Федяшево проходят при поддержке Фонда Президентских грантов. Для гостей и волонтёров, которые желают принять участие в мероприятии, будет организован трансфер.