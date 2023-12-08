  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В усадьбе Федяшево откроется Аллея Памяти - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В усадьбе Федяшево откроется Аллея Памяти

В усадьбе Федяшево откроется Аллея Памяти

Для всех желающих принять участие в мероприятии будет организован бесплатный трансфер.

Торжественное открытие Аллеи Памяти в усадьбе Федяшево Ясногорского района состоится в субботу, 9 декабря. В 12.00 стартует акция «Красная гвоздика». Участники привяжут цветы к молодым липам, которые были высажены на Аллее Памяти минувшим летом.

Затем в федяшевской школе состоится спектакль «По дорогам концертных фронтовых бригад». Его представят актёры Тульского ТЮЗа. Затем все желающие смогут посетить историческую экскурсию по усадьбе или побывать в Ясногорском краеведческом музее.

n_YTJvy4OWs.jpg

Все работы по восстановлению Аллеи Памяти в усадьбе Федяшево проходят при поддержке Фонда Президентских грантов. Для гостей и волонтёров, которые желают принять участие в мероприятии, будет организован трансфер.

Автобус будет выезжать из Тулы в 10.30 (точка посадки — пр-т Ленина, д. 53). Обратный рейс запланирован на 15.00.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
усадьба Федяшевоторжественное мероприятиеоткрытие Аллеи Памяти
Место
Тульская областьЯсногорский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Серийный вор из Венёва отправится в колонию особого режима
Серийный вор из Венёва отправится в колонию особого режима
Погода в Туле 8 декабря: до -15 градусов и без осадков
Погода в Туле 8 декабря: до -15 градусов и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.