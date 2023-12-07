Опубликован график работы музея «Ясная Поляна» в новогодние праздники

Фото Алексея Пирязева.

В последние дни уходящего года, а также в период новогодних праздников режим работы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и его филиалов будет изменен.

Усадьба «Ясная Поляна». Телефон: +7(48751) 76-125

31 декабря 2023 года, 1, 2 и 9 января 2024 года заповедник и мемориальные здания будут закрыты для посещения, экскурсии проводиться не будут.

7 января 2024 года для посещения будут закрыты мемориальные здания, экскурсии проводиться не будут. В этот день можно прогуляться по территории заповедника, воспользовавшись аудиотуром «Прогулка по Ясной Поляне». Вход на территорию –с 9.00 до 16.00, находиться там можно до 17.00. Входные билеты можно приобрести в кассе и терминалах у входа в музей.

3, 4,5, 6 и 8 января 2024 года экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 14:.40. С 14.50 до 15.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

Вход на территорию заповедника в эти дни возможен с 9.00 до 16.00, находиться там можно до 17.00.

В дни повышенного экскурсионного спроса (выходные, праздники) продажа билетов на экскурсии может быть завершена до установленного срока в связи с увеличенным экскурсионным потоком. Самостоятельное посещение мемориальных зданий в эти дни невозможно.

Козлова Засека. Телефон: +7 (4872) 31-40-92

На ближайшей к Ясной Поляне железнодорожной станции Козлова Засека можно посетить историческое здание вокзала, связанное с поездками семьи Толстых и их гостей, а также осмотреть выставку «Железная дорога Льва Толстого».

График работы:

31 декабря 2023 года, 1, 2, 7 и 9 января 2024 года — выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8 января 2024 года с 9.30 до 16.30 (начало последней экскурсии в 15:30).

«Л. Н. Т.». Телефон: +7 (4872) 77-33-02

В Музейном квартале Тулы в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» располагается интерактивная экспозиция «Мой адрес всегда: Тула».

График работы:

31 декабря 2023 года, 1, 2 и 9 января 2024 года — выходные дни;

3–6 и 8 января 2024 года с 11.00 до 19.00, 7 января — с 10.00 до 18.00.

Щекино (Ясенки).Телефон: +7-903-038-52-30

Достопримечательностью историко-культурного комплекса на железнодорожной станции «Щекино» (Ясенки) является стилизованный остановочный пункт станции Ясенки (это название станция носила до 1903 года) с билетной кассой и пассажирским вагоном конца XIX — начала XX века. В вагоне можно увидеть, в каких условиях путешествовали пассажиры первого, второго и третьего классов, посмотреть кинохронику о пребывании на станции Щекино Льва Николаевича Толстого.

График работы:

31 декабря 2023 года, 1, 2, 7 и 9 января 2024 года — выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8 января 2024 года с 9.00 до 16.30, экскурсии проводятся с 9.30 до 15.30.

Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне.Телефон: +7-910-552-51-29

В старинном уездном городе туристы могут познакомиться с достопримечательностями места в рамках обзорной или тематической экскурсии. Экспозиция музея рассказывает об истории градостроительства и общественной жизни России XIX столетия, в том числе об опыте местного самоуправления после проведения земской реформы 1864 года. Также в музее проводятся мастер-классы.

График работы:

31 декабря 2023 года и 1 января2024 года — выходные дни;

со 2 по 8 января 2024 года с 9.00 до 17.00.

Малое Пирогово. Телефон: +7 (48751) 31-3-30

В усадьбе посетителям предлагаются экскурсии по территории и усадебному дому, владелицами которого были младшая сестра Льва Толстого Мария Николаевна и дочь Мария Львовна.

График работы:

31 декабря 2023 года, 1, 2, 7 и 9 января 2024 года — выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8 января 2024 года с 10.00 до 16.30, экскурсии проводятся с 10.00 до 15.30.

Никольское-Вяземское. Телефон: +7-920-801-96-31

Усадьба, принадлежавшая предкам Толстого по отцовской линии, также ждет гостей в новогодние праздники. В усадебном доме размещена экспозиция, связанная с историей рода Толстых в контексте истории России. Территорию можно осмотреть с экскурсией «Никольское-Вяземское — родовое имение графов Толстых».

График работы: