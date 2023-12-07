В Туле увековечили имена бойцов Тульского рабочего полка

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы Тульской городской Думы.

В областном центре проходят памятные мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине обороны Тулы. В них принимают участие депутаты Тульской городской Думы.

Торжественное открытие мемориала Тульского рабочего полка

6 декабря в Рогожинском парке состоялся митинг, в котором приняли участие глава города Тулы Ольга Слюсарева, депутат Тульской городской Думы Олег Рогожин, министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, заместитель начальника Московской железной дороги по Тульскому региону Александр Потапенко, заместитель генерального директора по правовым вопросам Щекиноазота, генерал-майор ФСБ в запасе Владимир Лебедев, члены регионального отделения РВИО, городского совета ветеранов, школьники, туляки.

Он прошел около стелы, посвященной подвигу Тульского рабочего полка, которую установили в 2021 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Монумент создан два года назад на спонсорские средства предприятий Щекиноазот и Тулачермет при поддержке Российского военно-исторического общества. Теперь около него появился стилобат и мраморные таблички с именами бойцов народного ополчения.

Реализацией проекта занимался скульптор Юрий Уваркин. Территорию парка благоустроили: установили лавочки и освещение, сделали пешеходные дорожки.

Обращаясь к собравшимся, Ольга Слюсарева отметила, что именно здесь, на территории Рогожинского парка, в 1941-м бойцы рабочего полка первыми встретили врага.

– Силы были неравными, но невероятное мужество, стойкость и сила духа позволили нашим солдатам успешно противостоять немецким войскам. Имена наших доблестных защитников теперь высечены на памятных табличках. Вечная им слава! Прошло 82 года с тех суровых событий. На примерах мужественных предков выросло новое поколение героев. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, добровольцы вновь встали на защиту Отечества. Участники спецоперации, как и их деды и прадеды, защищают мир от неонацизма. Как и в годы Великой Отечественной войны, россияне вновь сплотились в едином порыве отстоять единство и независимость страны, - сказала Ольга Слюсарева.

Владимир Лебедев напомнил, что большинство ополченцев были туляками. Не все имена установлены, поисковая работа продолжается. Владимир Петрович призвал жителей сообщать данные о своих родственниках – участниках обороны Тулы.

Участники митинга почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Церемония возложения цветов

Памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине героической обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны, прошли во всех территориальных округах. В митингах и возложениях приняли участие заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов, городские депутаты Дарья Герасимова, Владимир Глазков, Андрей Гурьянов, Ольга Зайцева, Сергей Кожевников, Надежда Козьякова, Владимир Ростовцев, Ирина Рублевская, Владимир Суслин, Ольга Фадеева, Инна Шевелева.

Анастасия Дементьева отметила, что бои за Тулу сыграли важную роль в стабилизации линии фронта на южных подступах к Москве.

– Тульская оборонительная операция – стратегически важный этап, который изменил ход Великой Отечественной войны. Благодаря мужеству и стойкости туляков враг не прошел к столице. Наши предки остановили фашистов и победили в этой ужасной и страшной войне. Мы видим, что предпринимаются усилия переписать историю. В лентах международных информационных агентств появляются публикации, искажающие правду. Задача каждого из нас – чтить и помнить исторические факты и передавать память о них нашим будущим поколениям, – подчеркнула Анастасия Олеговна. – Сегодня наши ребята, которые сражаются на передовой в рамках специальной военной операции, продолжают славные традиции предков. Мы молимся за каждого из них, поддерживаем и ждем возвращения домой. Мы искренне верим в нашу победу.

Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память защитников родины.