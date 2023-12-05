20 декабря в Туле откроются ёлочные базары

Фото из архива Myslo.

Хвойные деревья будут продавать на 34 площадках.

С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По результатам проведения открытого аукциона торговля хвойными деревьями будет организована на 34 площадках. Подробнее - на карте:

Ёлочные базары будут работать до 31 декабря с 9.00 до 20.00.

Туляки смогут купить сосну, ель, пихту, голубую ель в горшках, еловый и пихтовый лапник.

Хвойные деревья вырастили специально к новогодним праздникам. Традиционно их привезут из Суворовского района Тульской области и Пермского края. Деревья прошли фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат.

Для удобства покупателей на территории ёлочного базара будет предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.

При реализации хвойных деревьев покупателям выдадут товарные чеки, а ёлочные базары с высокой проходимостью оборудуют терминалами безналичной оплаты.

Отметим, что за продажу ёлок в несанкционированных местах будут штрафовать. Администрация проведет специальные рейды.

Подробную информацию ёлочных базарах можно будет узнать по тел.: 30-47-93, 30-45-31.