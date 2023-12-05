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Застрелил двух косуль: в Дубенском районе поймали браконьера
Изображение klimkin с сайта Pixabay.

Застрелил двух косуль: в Дубенском районе поймали браконьера

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

В Дубенском районе полиция устанавливает обстоятельства незаконной охоты. По предварительным данным, неизвестный в лесном массиве на территории одного из охотхозяйств застрелил двух косуль, не имея соответствующего разрешения.

Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 60-летний туляк. Мужчина признался в содеянном.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в отделении полиции «Дубенское» возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ.

Отметим, что полицейские совместно с охотоведами проводят специальные рейды. Основное внимание уделяется тем районам региона, где прежде фиксировались случаи незаконной охоты.

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