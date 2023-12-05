Детский омбудсмен Наталия Зыкова назначена заместителем министра труда и социальной защиты Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Детский омбудсмен Наталия Зыкова перешла на работу в правительство Тульской области. В должности заместителя министра труда и социальной защиты она будет курировать вопросы семьи и демографии, опеки и попечительства, а также отдыха и оздоровления детей.

Предыдущие 8 лет Наталия Зыкова занимала пост уполномоченного по правам ребенка в Тульской области. Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил Наталию Зыкову за большую работу по защите прав детей и пожелал успехов в решении задач в курируемых ею направлениях.