Что ответила администрация Тулы на жалобы о нечищеной остановке

Фото пресс-службы администрации Тулы

Остановочный пункт «‎Педуниверситет» начали расчищать от снега после жалобы читательницы.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству прокомментировали ситуацию с остановкой «‎Педуниверситет» на проспекте Ленина.

— Проводятся работы по формированию разрывов в снежных валах и расчистке мест посадки пассажиров, а также вывоз снежных масс. Данная остановочная площадка после снегопада приведена в нормативное состояние, — отметили в управлении.

Напомним, вчера, 30 ноября, тулячка пожаловалась на ситуацию возле остановки «‎Педуниверситет». Из-за наваленного снега и узкого разрыва между проезжей частью и трамвайными рейсами невозможно пройти.