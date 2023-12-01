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Что ответила администрация Тулы на жалобы о нечищеной остановке
Фото пресс-службы администрации Тулы

Что ответила администрация Тулы на жалобы о нечищеной остановке

Остановочный пункт «‎Педуниверситет» начали расчищать от снега после жалобы читательницы.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству прокомментировали ситуацию с остановкой «‎Педуниверситет» на проспекте Ленина.

— Проводятся работы по формированию разрывов в снежных валах и расчистке мест посадки пассажиров, а также вывоз снежных масс. Данная остановочная площадка после снегопада приведена в нормативное состояние, — отметили в управлении.

Напомним, вчера, 30 ноября, тулячка пожаловалась на ситуацию возле остановки «‎Педуниверситет». Из-за наваленного снега и узкого разрыва между проезжей частью и трамвайными рейсами невозможно пройти.

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сегодня, в 14:56 0
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администрация Тулыпроспект Ленина

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