Тулячка пожаловалась на нечищеную остановку на «Педуниверситете»

Фото Алексея Пирязева

Из-за завалов снега пройти там весьма проблематично. Так, тулячка рассказала о том, с какими препятствиями ей приходится сталкиваться, приезжая на работу.

— Выходишь из автобуса по тропинке, аккуратно ползешь — впереди гора снега. Именно гора. Обходишь по краю — и тут трамвай мимо едет, того и гляди собьет.

Ранее Myslo писал, что остановку «Педагогический университет» для пассажиров, ожидающих автобус и троллейбус, перенесли за перекресток с ул. Н. Руднева при движении в сторону ул. Советской. Это было необходимо для устранения заторовых ситуаций на повороте с пр. Ленина на ул. Н. Руднева при следовании в сторону ул. Советской. Остановочный пункт для ожидания трамвая остался на прежнем месте.

Тем не менее в официальном сообществе «ВКонтакте», администрация города отчитывается о расчищенных остановках:

Фото администрации Тулы

— Расчистке остановок и подходов к ним каждый день уделяется особое внимание. Их чистят вручную и обрабатывают реагентами. При расчистке дороги от снега спецтехника делает разрыв в снежном валу перед остановками и пешеходными переходами. Сначала остановочные площадки очищают на магистральных улицах и далее на второстепенных.