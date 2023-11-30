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Тулячка пожаловалась на нечищеную остановку на «Педуниверситете»
Фото Алексея Пирязева

Тулячка пожаловалась на нечищеную остановку на «Педуниверситете»

Пространство между трамвайными путями и остановкой «Педуниверситет» стало узким после переноса остановки.

Из-за завалов снега пройти там весьма проблематично. Так, тулячка рассказала о том, с какими препятствиями ей приходится сталкиваться, приезжая на работу.

— Выходишь из автобуса по тропинке, аккуратно ползешь — впереди гора снега. Именно гора. Обходишь по краю — и тут трамвай мимо едет, того и гляди собьет.

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Ранее Myslo писал, что остановку «Педагогический университет» для пассажиров, ожидающих автобус и троллейбус, перенесли за перекресток с ул. Н. Руднева при движении в сторону ул. Советской. Это было необходимо для устранения заторовых ситуаций на повороте с пр. Ленина на ул. Н. Руднева при следовании в сторону ул. Советской. Остановочный пункт для ожидания трамвая остался на прежнем месте.

Тем не менее в официальном сообществе «ВКонтакте», администрация города отчитывается о расчищенных остановках:

H7oPotymN_s.jpgФото администрации Тулы

— Расчистке остановок и подходов к ним каждый день уделяется особое внимание. Их чистят вручную и обрабатывают реагентами. При расчистке дороги от снега спецтехника делает разрыв в снежном валу перед остановками и пешеходными переходами. Сначала остановочные площадки очищают на магистральных улицах и далее на второстепенных.

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Фотограф:
сегодня, в 15:07 +1
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