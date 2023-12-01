  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Просим выслать бригаду с лопатами из правительства»: жительница Узловой заклинает чиновников убрать город от снега - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Просим выслать бригаду с лопатами из правительства»: жительница Узловой заклинает чиновников убрать город от снега

«Просим выслать бригаду с лопатами из правительства»: жительница Узловой заклинает чиновников убрать город от снега

По словам Надежды Чернояровой, без уборки остался тротуар на улице Первомайской.

Жительница Узловой Надежда Черноярова в соцсетях пытается привлечь внимание чиновников к не чищенному от снега тротуару на улице Первомайской:

— Тротуар широкий, можно было почистить техникой. Однако со времён снегопада на прошлой неделе он выглядит вот так и сегодня. Если администрация не может справиться с этой непосильной задачей, просим выслать бригаду с лопатами из правительства Тульской области, — возмущается Надежда.

фоток.jpg

Напомним, ранее мы писали, что, согласно прогнозам синоптиков, нас ожидает весьма снежная зима.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:50 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьснегопадуборка в городажалобаУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что ответила администрация Тулы на жалобы о нечищеной остановке
Что ответила администрация Тулы на жалобы о нечищеной остановке
Дочь сотрудника тульского МЧС выступит на телепроекте «Синяя птица»
Дочь сотрудника тульского МЧС выступит на телепроекте «Синяя птица»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.