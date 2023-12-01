«Просим выслать бригаду с лопатами из правительства»: жительница Узловой заклинает чиновников убрать город от снега

По словам Надежды Чернояровой, без уборки остался тротуар на улице Первомайской.

Жительница Узловой Надежда Черноярова в соцсетях пытается привлечь внимание чиновников к не чищенному от снега тротуару на улице Первомайской:

— Тротуар широкий, можно было почистить техникой. Однако со времён снегопада на прошлой неделе он выглядит вот так и сегодня. Если администрация не может справиться с этой непосильной задачей, просим выслать бригаду с лопатами из правительства Тульской области, — возмущается Надежда.

Напомним, ранее мы писали, что, согласно прогнозам синоптиков, нас ожидает весьма снежная зима.