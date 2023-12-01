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УМВД: на складах Wildberries в Алексине проверено более 100 человек
Фото BAZA.

УМВД: на складах Wildberries в Алексине проверено более 100 человек

Полиция Тульской области прокомментировала нашумевший рейд.

Официальное сообщение пресс-службы УМВД по Тульской области:

— Сотрудники региональной полиции совместно с представителями военного комиссариата Тульской области провели профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы. Мероприятия проходили на складе известного маркетплейса, расположенного в Алексинском районе Тульской области.

В ходе проведения профилактического мероприятия проверено около ста человек с целью установления законности их нахождения на территории Российской Федерации, а также выявления нарушений норм действующего законодательства.

Подобные мероприятия на постоянной основе проходят на территории Тульского региона.

Накануне в распредцентре маркетплейса в Тульской области прошел рейд в рамках призывной кампании. Силовики забрали 10 человек и вручили им повестки в военкомат. В WB прокомментировали информацию СМИ, сообщив, что проверка была плановой, а руководство склада оказало содействие правоохранительным органам.

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